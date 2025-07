«Voy superpreparada y con ganas de hacer historia para Cantabria»

«Estoy mentalizada para ganar. Hemos hecho una preparación larga, pero muy buena. Quiero traer ese cinturón para Cantabria». Mari Luz Peral 'La Joyita' (Santander, ... 1997) (7-0, 0 KO) lo tiene claro. «Voy superpreparada y quiero hacer historia para Cantabria», señala mientras le pega a las manoplas de Daniel Rasilla, su preparador, mentor y ángel en la esquina. No habla en vano. Tan solo Sergio 'El Niño' García ha sido capaz de ganar ese cinturón para la región. Si 'La Joyita' repite la hazaña entrará de lleno en la historia. Otros, Esteban Eguía o el propio Rasilla, pelearon por él, pero no lo ganaron.

Mañana emprende un viaje a Sequals, una localidad apenas a una hora de coche de Venecia, para el domingo subirse al ring. En frente tendrá a Víctoria Parigi Bini (6-1,1 KO), campeona de Italia y con todo el ambiente escénico a su favor. «Sé que es muy técnica, con experiencia a nivel amateur y fuerte, y es probable que haya que hacer algo más para ganar allí. Pero Mari Luz llega en su mejor momento», reitera con confianza Rasilla.

'La Joyita' recibió la oportunidad después de ser la aspirante número uno al título vacante. Evelina Pekalska (Polonia) era la número 2, pero la polaca declinó el reto. La número 3 en el ránking es la italiana, que al final logró llevarse la subasta y peleará ante sus paisanos. El equipo de la cántabra no ha parado desde enero y 'La Joyita' se subirá al ring con una preparación exhaustiva de algo más de ocho meses pensando en el título. No ha escatimado en esfuerzos y durante este camino ha compartido largas sesiones de sparring en Madrid. «Llegó en el mejor momento, tanto físico como mental», admite la boxeadora. En el combate del próximo domingo no solo está en juego el cinturón continental más importante, sino también un valor añadido por lo que representa para el boxeo femenino y las nuevas generaciones. Mari Luz recoge el testigo de algo que no pudo rematar su compañera de guantes, Marian Herrería, que perdió el pasado mes de noviembre en una oportunidad similar por el título del superpluma ante Almudena Álvarez.

'La Joyita' y el equipo de Rasilla contarán para este desafío con la ayuda de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. El primer envite le tocará hacerlo como visitante, pero es más que probable que la primera defensa del título si supera la prueba sea en casa.