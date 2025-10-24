La Fórmula E convierte a Madrid en la capital del motor en 2026

Javier Varela Viernes, 24 de octubre 2025, 14:35 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

Madrid será el epicentro del mundo del motor en 2026 con los dos eventos más importantes del mundo del motor el mismo año: La Fórmula E y la Fórmula Uno. El primero será el Campeonato del Mundo ABB FIA Fórmula E, la competición de monoplazas eléctricos más importante del planeta, y que se correrá el próximo 21 de marzo de 2026 en el Circuito de Madrid Jarama – RACE. «Un gran evento de talla internacional que aportará prestigio a la región», señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en la presentación del E-Prix de Madrid. «En Madrid estamos viviendo años de pura adrenalina y volvemos a ser capital del deporte«, reconoció en alusión al GP de Fórmula Uno que se celebrará también el próximo año en Madrid.

«El próximo 21 de marzo , la Fórmula E traerá aficionados de todo el mundo, una competición que ha llegado para quedarse. Esto significa que hay más actividad económica y más empleo. Cuando Madrid crece, crece el resto de España, esto es gracias a la colaboración público-privada. Esta competición va a permitir oportunidades para la logística y el comercio», apuntó Díaz Ayuso.

La llegada de la Fórmula E a Madrid es una de las principales novedades de la temporada 2026, la duodécima de la historia del campeonato. El Mundial de Fórmula E será el más largo de la historia de la competición con 18 E-Prix repartidos en 12 sedes y con la peculiaridad de que habrá carreras dobles en seis países. Sólo México, Madrid y Shanghái serán pistas permanentes.

«La Fórmula E es la gran desconocida del mundo del motor en España, pero es el único Mundial que cuenta con 7 grandes marcas: Jaguar, Nissan, Porsche, Mazda, BMW, DS, Cupra», señaló Alberto Longo, Co Fundador de la Fórmula E.Con esta incorporación, la capital española se une a una élite de ciudades anfitrionas como Sao Paulo, Miami, México, Jeddah, Berlín, Mónaco, Shanghái, Tokio y Londres, consolidando su papel como referente internacional en «movilidad sostenible, innovación tecnológica y deporte de motor».

Ampliar Foto de familia de la presetnación del E-Prix de madrid. RACE

El Circuito de Madrid Jarama – RACE «ha sabido evolucionar»

La carrera tendrá lugar en el mítico Circuito de Madrid Jarama – RACE, que se convertirá por primera vez en escenario de una prueba puntuable del certamen mundial. «Es un hito para la Comunidad de madrid, para el RACE y para el Circuito de Madrid Jarama – RACE, que se convertirá en el punto de encuentro en el que se dará cita el deporte más innovador de la mano de la movilidad», aseguró Carmelo Sanz de Barros, presidente del RACE y del Senado de la FIA.

El mítico trazado del Jarama, inaugurado en 1967 y símbolo del automovilismo español, se transformará para adaptarse a las exigencias técnicas de la Fórmula E, que utiliza monoplazas eléctricos de última generación, los GEN3 Evo, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,8 segundos. La cita madrileña ofrecerá así una fusión única entre la herencia del motorsport clásico y la vanguardia de la competición eléctrica. «El circuito ha sabido evolucionar sin perder su esencia para convertir a Madrid en la capital del motor y de la movilidad segura y sostenible», añadió Sanz de Barros.

La temporada 2026 comenzará, como este año, a principios de diciembre y Arabia Saudí acogerá la primera cita doble antes de volver a Europa y aterrizar en Madrid. Luego llegará una cita doble en Berlín y Mónaco y para terminar el Mundial viajará a Asia, con dos carreras en Shanghai y otras dos en Tokio. El punto y final del Mundial será en Londres, a mediados de agosto.