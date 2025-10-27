El triplete del motociclismo español en 2025 cotiza a la baja

Desde hace quince años, España se ha asentado como la primera potencia mundial en el motociclismo de velocidad, ganando al menos un título por curso ... en alguna de las tres categorías desde 2009. La mayoría, además, en la clase reina de MotoGP, sumando un total de doce de los últimos dieciséis entorchados de la mano de Marc Márquez (7), Jorge Lorenzo (3), Joan Mir y Jorge Martín. Ellos han sido la punta de lanza de una generación dorada que domina el panorama de las dos ruedas desde hace tres lustros y que no tiene visos de apagarse viendo lo que viene por abajo. Y es que la cantera funciona a pleno rendimiento y cada año los mejores rookies que aterrizan en el campeonato llevan pasaporte español, o se han criado deportivamente en circuitos de la península.

Casi la mitad de los 63 campeonatos que acumula el motociclismo español desde que Ángel Nieto conquistó el primero de todos en 1969, se han logrado en estos años de auténtica borrachera de éxitos. Con tres temporadas donde se sumó el pleno, conquistando las coronas de las tres categorías (2010, 2013 y 2014). En todas ellas, por cierto, con Marc Márquez ya en la ecuación ya que fue campeón de 125 cc en el primer triplete y de MotoGP en los dos últimos.

Precisamente el año que el de Cervera ha vuelto a reinar en la clase reina, se podría repetir este triplete de títulos. José Antonio Rueda ya se proclamó campeón de Moto3 hace un par de grandes premios. Solo queda por resolverse el de la categoría intermedia, donde todavía hay cinco pilotos con posibilidades matemáticas de ganar y hasta la pasada cita de Malasia, había estado liderada por un piloto español, Manu González.

El madrileño ha sido el dominador del Mundial de Moto2 prácticamente todo el año. Desde que ganó la primera carrera de la temporada, en Tailandia, solo ha cedido el liderato en dos ocasiones, tras su cero en la carrera de Austin, la tercera de la temporada; y con la victoria de Arón Canet en catar una prueba después. Desde el mes de abril, nadie le había bajado de la primera posición, manteniendo casi siempre una cómoda renta superior a una carrera que había sabido gestionar frente a sus rivales. Principalmente Arón Canet, hasta que emergió la figura de Diogo Moreira.

La caza de Moreira

El joven piloto brasileño ha protagonizado una espectacular remontada en la segunda mitad de temporada que le ha llevado al liderato de Moto2, a falta de solo dos carreras. Parecía imposible contar con él antes del parón veraniego, cuando se fue de vacaciones a 60 puntos de González. Desde entonces, le ha ido limando distancias en siete de las ocho pruebas disputadas y llega al tramo final de la temporada, siendo el indiscutible favorito y teniendo además asegurado su salto a MotoGP en 2026, con un contrato de tres años con Honda.

Es el hombre del momento en Moto2 y está con la flecha para arriba como demostró en el último Gran Premio de Malasia. Había fallado en la calificación, partía desde la sexta fila de parrilla y remontó hasta la quinta posición en una carrera que se había reducido a apenas once vueltas por una bandera roja. Y el premio gordo se lo llevó al final, ya que Manu González se cayó delante de él a tres vueltas del final, provocando el 'sorpasso' del brasileño en la general.

Las tendencias de uno y otro son opuestas. El español, que había hecho de la regularidad su mayor virtud, acumula tres ceros en las últimas ocho carreras. Y quitando la caída del pasado fin de semana, los otros dos han sido por problemas técnicos. En Austria, una piedra perdida en medio de la pista de una caída de otro piloto se incrustó en el radiador de su moto y le provocó una fuga, que le hizo retirarse. Y hace un par de grandes premios, en Indonesia, le descalificaron por usar una versión de software no homologado en la centralita electrónica de su moto, perdiendo 20 valiosos puntos que había logrado tras ser segundo.

Moreira y González están ahora separados por solo 9 puntos, cuando restan 50 en juego. Y aunque todo hace indicar que el título se decidirá en la última carrera de Valencia, el líder tendrá ya su primera bola de campeonato en la penúltima de Portugal. Y todavía quedan otros tres pilotos con opciones, el belga Baltus (a 35) el británico Dixon (a 41) y un Canet que se ha deshinchado en el tramo final (a 43).

Lo único bueno para el madrileño es que depende de sí mismo ya que, si gana las dos carreras, sería campeón independientemente de lo que haga su rival. «Está todo en juego todavía y tenemos la moral alta. Portimao y Valencia se me dan bien, así que iremos a muerte a ganar las dos carreras». De lo que suceda en esas dos carreras de Moto2, dependerá que España vuelva a hacer pleno en el Mundial, un triplete que no ocurre desde 2014.