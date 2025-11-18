Raúl Fernández lidera el primer día de MotoGP 2026

Jesús Gutiérrez Martes, 18 de noviembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

La lluvia caída el día anterior y el frío de la mañana tiró a la basura las tres primeras horas de entrenamientos de cara al Mundial de MotoGP 2026, donde solo un par de valientes como Jack Miller y Maverick Viñales, se atrevieron a salir a pista, pero sin completar ni siquiera un giro. De hecho, buena parte de la sesión matutina estuvo suspendida con bandera roja mientras se intentaba secar la parte más húmeda del asfalto.

La primera novedad del primer día de entrenamientos la daba el equipo VR46. El equipo italiano en principio solo tenía uno de sus dos pilotos en el box, debido a la lesión de Franco Morbidelli el último domingo de Valencia, pero decidió dar la oportunidad a uno de sus alumnos de la Academia, Celestino Vietti, piloto de Moto2, que realizó 24 vueltas con la Ducati sin más expectativas que disfrutar, ya que seguirá en la categoría intermedia en 2026. El italiano no dudaba al calificar la experiencia como «el mejor día de su vida». «He disfrutado cada curva de cada vuelta y será mi motivación para afrontar el año que viene».

No será el único agraciado con un test sobre una MotoGP, ya que el equipo Pramac también dará al español Izan Guevara la oportunidad este miércoles, en una jornada de test privado donde solo rodarán las Yamaha. El balear, que compite en la estructura del Pramac de Moto2, conquistó esta recompensa en la pista, fruto de una apuesta que ganó con su victoria el pasado domingo.

Los únicos rookies de 2026 serán dos campeones, el de Moto2, el brasileño Diogo Moreira, que se estrenó con la Honda satélite del equipo LCR, y el de Superbike, el turco Toprak Razgatlioglu, que hizo lo propio con la Yamaha del Pramac. Y para la propia Yamaha también significaba el primer día de una nueva era ya que sus pilotos oficiales estrenaban, al fin, la configuración de motor V4 (era la única marca que quedaba con un motor de cuatro cilindros en línea), con el que competirán en 2026.

Aprilia domina

Si hace un par de días dos pilotos de Aprilia acabaron primero y segundo en la última carrera del año, con Bezzecchi y Raúl Fernández al frente, los mismos protagonistas encabezaron la tabla de tiempos del test, alternando el orden del domingo. El español acabó contento con el resultado, pero no tanto por la falta de novedades dentro de su box. «Contento porque las sensaciones han sido buenas, pero un poco decepcionado de no tener nada que probar», dijo.

Aprilia no tenía nada que ofrecer al piloto satélite y concentró todos sus esfuerzos en su equipo de fábrica, ya que Bezzecchi y Jorge Martín (16º) tuvieron muchas piezas nuevas. El italiano estrenó un nuevo carenado tipo cebra, mientras que el español rodó con el nuevo chasis que ya estaba utilizando a final de año su compañero. Aunque lo que más destacó el madrileño fue poder hacer este test. «Venir a Valencia era un riesgo grande, pero también era lo mejor para mi carrera con Aprilia, para irme con información al invierno. Estos dos meses van a venir muy bien, primero para desconectar de las motos y luego para recuperarme y volver al 100 %», comentaba el madrileño, que volvió a utilizar su dorsal '89', dejando atrás el '1' que no le ha dado mucha suerte.

Tras las Aprilia acabaron las dos Ducati del equipo Gresini, con Álex Márquez y Fermín Aldeguer. El subcampeón de MotoGP estrena estatus en la fábrica italiana, que se ha ganado en la pista. Y es que, aunque seguirá vistiendo los colores celestes del equipo satélite, llevará la misma mecánica que los pilotos oficiales. El de Cervera se sintió cómodo con el primer prototipo del próximo curso. «Me han faltado vueltas para comprobarlo, porque son motos muy parecidas», explicó, eso sí.

Contrastaba su opinión con la de Pecco Bagnaia, décimo y última Ducati en la clasificación, que pese a sufrir la única caída de la jornada, acabó muy satisfecho con la nueva moto. «Ha sido un día muy bueno en todo, las sensaciones eran mucho mejores que en las últimas carreras. Desde que empecé esta mañana he podido empujar fuerte. Solo nos ha faltado el 'time attack' para estar delante, pero con neumático de carrera he mejorado seis décimas con respecto al GP. Era lo que necesitaba para terminar el año, aunque es demasiado pronto para decir que he recuperado la confianza», señaló.

Había novedades aerodinámicas también para las KTM, con Pedro Acosta y Maverick Viñales en quinta y sexta posición. El murciano le pedía a los austriacos una más completa en todas las áreas, «que sea medio segundo más rápida», comentaba entre risas. Mientras, el catalán pudo probar el nuevo chasis que puso KTM en pista en los últimos grandes premios del año, que no había podido estrenar por su lesión. «Me voy con las ideas claras de hacía dónde ir y qué paquete nos puede funcionar. El hombro sigue tocado, así que intentaré ganar fuerza y movilidad para que no sea un hándicap en 2026», aseguró.

La mejor Honda fue la de Joan Mir, duodécimo, que rodó con el primer prototipo 2026 que ya puso en pista durante el fin de semana del GP el probador Aleix Espargaró. La mejor Yamaha fue Fabio Quartararo, 15º, al que no le convenció mucho el nuevo motor V4: «Nos falta mucha potencia y la moto todavía gira menos que la de este año. Lo importante es dar mucha información y que luego que trabajen los ingenieros». Sorprendió el debutante Razgatlioglu (18º), que se quedó a siete décimas de Quartararo y a 1.2 de Raúl Fernández, pero por delante de las otras dos Yamaha de Álex Rins y Jack Miller. Mientras que Moreira acabó 21º, a 1.8 del mejor tiempo del día.

