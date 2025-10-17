El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Hyundai de Dani Sordo y Cándido Carrera, durante una de las especiales. Hyundai Sport
Rallies

Sordo, a por el título en Portugal

Su última victoria en el Rally da Agua permite al cántabro aspirar a ser campeón desde hoy en el Rally Vidreiro

Félix Ortiz Serrano

Félix Ortiz Serrano

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Un cántabro campeón de Portugal. No es descabellado ni imposible, aunque suene raro. No ha completado todo el calendario, pero aun así Dani Sordo, que ... aceptó el encargo de Hyundai de participar en el campeonato luso de rallies, está en condiciones de llevarse el título este fin de semana tras su última victoria en el Rally da Agua Transiberico, que venció tras dos etapas caracterizadas por el dominio de Sordo y su copiloto, Cándido Carrera. Con un ritmo de carrera que las permitió marcar el mejor tiempo en siete de las diez especiales, su liderazgo no tuvo discusión. Con esa victoria recortó la diferencia con respecto a Kris Meeke, que tuvo que abandonar y, por lo tanto, no puntuó. Todo queda ahora pendiente de la última cita, el Rally Vidreiro Centro Portugal, que se celebra entre hoy y mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Buscan a un hombre de 52 años en una urbanización abandonada de Renedo de Piélagos
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3 Arranca la rehabilitación del parque de Las Llamas con el cambio de las estructuras metálicas y de madera
  4. 4

    Nuevas imágenes del proyecto de El Sardinero explicadas por el responsable del estudio
  5. 5

    La undécima reunión fracasa y los docentes irán a la huelga
  6. 6 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  7. 7 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  8. 8 Pascual insiste en que «no se puede abrir expediente» a las cuatro condenadas por acoso
  9. 9 La plantilla de Nestlé cree que el recorte de 16.000 empleos no impactará en Cantabria
  10. 10

    Los vecinos: «La ordenanza aprueba, pero hay que adelantar el cierre a las 23.00 horas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sordo, a por el título en Portugal

Sordo, a por el título en Portugal