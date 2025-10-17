Sordo, a por el título en Portugal

Un cántabro campeón de Portugal. No es descabellado ni imposible, aunque suene raro. No ha completado todo el calendario, pero aun así Dani Sordo, que ... aceptó el encargo de Hyundai de participar en el campeonato luso de rallies, está en condiciones de llevarse el título este fin de semana tras su última victoria en el Rally da Agua Transiberico, que venció tras dos etapas caracterizadas por el dominio de Sordo y su copiloto, Cándido Carrera. Con un ritmo de carrera que las permitió marcar el mejor tiempo en siete de las diez especiales, su liderazgo no tuvo discusión. Con esa victoria recortó la diferencia con respecto a Kris Meeke, que tuvo que abandonar y, por lo tanto, no puntuó. Todo queda ahora pendiente de la última cita, el Rally Vidreiro Centro Portugal, que se celebra entre hoy y mañana.

El abandono de Meeke en el Rally da Agua dejó despejado el camino al cántabro en su lucha por recortar distancias al líder, Armindo Araújo. Sin embargo no bajó el ritmo, consciente de que solo le valía la victoria para seguir con opciones de luchar por el título en la última cita del año, aunque también sabedor de que ya cuenta con un abandono en su casillero y que no podía permitirse el lujo de cometer un error.

La prueba se puso en marcha con victoria de Sordo y Carrera en dos de las tres especiales disputadas en esa primera etapa, durmiendo líderes y esperando a sentenciar en la jornada siguiente, en la que otras seis especiales ponían en prueba a los equipos participantes.

Sordo, consciente ya de los problemas de Meeke durante los primeros tramos -terminó el día en la décima plaza- plaza, afrontaba los tramos de la segunda sin bajar el ritmo y controlando a los pilotos que le perseguían por detrás, como caso de los rápidos portugueses Arminio Araujo, Ruben Rodrigues y el patrón de Sport & You, Pedro Fontes, grandes conocedores de estas especiales por las que han competido en infinidad de ocasiones, mientras que para el cántabro y su copiloto era su primera vez.

El de Puente San Miguel exprimió su Hyundai para ir aumentando su diferencia especial tras especial, llegando a los 25,9 segundos que finalmente le separaron de Armindo Araujo, que con su Skoda Fabia nada pudo hacer para dar caza al cántabro. La tercera plaza del cajón se la adjudicó Rodrigues con su Toyota,ya a 45,9 segundos del vencedor.