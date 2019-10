Fútbol | Racing Ania: «Ante el Huesca tenemos que jugar muy juntos y funcionar como un bloque Iván Ania, en un entrenamiento de esta semana. El técnico racinguista sigue siendo optimista para alcanzar el objetivo de la permanencia, pero advierte de que «no va a ser fácil y nadie nos va a regalar nada» DM . Santander Viernes, 11 octubre 2019, 18:46

El entrenador del Racing de Santander, Iván Ania, ha afirmado que, tras diez jornadas de competición, en las que el equipo sólo ha conseguido una victoria, lo que más le preocupa «es que en ciertos momentos es que el equipo está largo» y no quiere que se repita lo mismo este domingo ante el Huesca. «Este partido tenemos que jugar muy juntas las líneas y funcionar como un bloque».

Ania, quien ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro de esta jornada ante la Sociedad Deportiva Huesca, ha señalado también que, a su juicio, la mayor «virtud» del conjunto cántabro está siendo su «desequilibrio» por bandas.

El entrenador del Racing también se ha referido al último partido en El Sardinero, donde el equipo cayó 0-3 frente al Girona, y ha reconocido que fue una derrota dura.

«Es un resultado que hace daño, primero porque no lo esperábamos y segundo porque sabemos que gran parte de la salvación pasa por hacerse fuerte en casa», ha dicho.

El técnico asturiano ha matizado que «perder contra el Girona no es para volverse loco», teniendo en cuenta que es el mayor presupuesto de la categoría, «pero es un resultado que hace daño por la sensación que hubo en ciertos momentos».

En cuanto al partido en El Alcoraz, Ania no podrá contar Nkaka, que es baja por una dolencia en el tobillo, pero recupera a Kitoko para el centro del campo. Tampoco están descartados Toribio y Jon Ander, aunque este último aún no tiene el alta federativa.

El entrenador del Racing ha afirmado que el Huesca es el equipo «más combinativo de la categoría», un conjunto del que ha destacado que realiza una «presión alta para robar arriba». «Tenemos claro que tenemos que estar juntos, meten gente entre líneas y si estamos largos y amplios les vamos a facilitar las cosas. Tenemos que funcionar como bloque», ha aseverado Ania.

Por último, el técnico racinguista se ha mostrado optimista de cara al resto de la temporada y es consciente de que este año «hay que pelear cada punto a vida a muerte porque tan importante es ganarlos como no perderlos». «Lo importantes es no dudar, estamos capacitados para lograr el objetivo, no va a ser fácil y nadie nos va a regalar nada«, ha sentenciado Iván Ania.