Arana, en una sesión anterior, en La Albericia. Javier Cotera
Racing | Entrenamiento

Arana sigue al margen del grupo

Avanza la semana antes de la visita del Deportivo y el canario apenas trabaja con sus compañeros después de los problemas físicos con los que terminó en Gijón

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:10

Comenta

Se acerca el partido del domingo -18.30 horas- frente al Deportivo y Juan Carlos Arana aún no se ha incorporado al grupo por las ... molestias físicas con las que terminó el último partido en El Molinón.

