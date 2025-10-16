Arana sigue al margen del grupo

Se acerca el partido del domingo -18.30 horas- frente al Deportivo y Juan Carlos Arana aún no se ha incorporado al grupo por las ... molestias físicas con las que terminó el último partido en El Molinón.

El canario, que regresó en Gijón después de lesionarse en la primera parte de la pretemporada, sufrió dos fuertes golpes ante el Sporting que le mantienen renqueante y, a medida que avanza la semana, le convierten en más seria duda para recibir al equipo gallego. Este jueves, trabajó junto al recuperador, Hugo Camarero, antes de que saltasen sus compañeros al césped de los Campos de Sport. Después, participó en el primer ejercicio del equipo y, cuando arrancó el partidillo, se marchó.

De no entrar en la citación, el delantero se uniría a las bajas ya confirmadas de del lesionado Jorge Salinas -que se dejó ver por el césped del estadio tras su fractura en la mandíbula- y los sancionados Clément Michelin y Marco Sangalli. Aunque el vasco sigue pendiente del recurso al Comité de Apelación, para ver si le retiran la roja que vio en El Molinón.