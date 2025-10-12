«Tenemos que hacer muchas más cosas bien si queremos ganar»

«Demasiadas interrupciones y poco fútbol y el resultado es el que es», dijo con un tono de lamento y resignación, también de enfado, José ... Alberto al finalizar el partido ayer en El Molinón. Al entrenador del Racing lo que le quedó claro fue que «hay que hacer muchas más cosas bien para ganar fuera de casa». Esto último lo repitió en varias ocasiones y es que a su equipo «le costó mucho generar ocasiones de gol y de peligro». El míster admitió que en la primera parte «el Sporting fue mejor», pero en la segunda algo cambió «y estuvo más pareja e igualada y esa fue la tónica general».

Como no pudo ser de otra manera, el técnico se refirió a la jugada del final del partido, aunque más bien señalando la falta de criterio que, a su juicio, le faltó al árbitro en cuanto al tiempo añadido. «No puede dar 98 minutos, nos dice un minuto más, hay un doble cambio y en el 98 y un segundo llega la falta de Yeray... Si hay que añadir ocho o diez, o si hay que dar quince se dan quince». A José Alberto no le cuadra que «cuando el Racing gana, normalmente se añaden quince, y cuando pierde, como hoy –por ayer–,pues ha sido escandaloso». No le encajó que el partido se acabara antes de tiempo, con el consiguiente agravio al llegar un gol en ese hipotético tiempo que nunca añadió. Curioso final.

Dos expulsiones, la de Sangalli y Michelin, demasiado peaje para un Racing que se fue más que de vacío. «Conociendo a mis jugadores, poco, ha tenido que ser poca cosa». El míster mostró su desacuerdo por lo que entendió que es «tener la piel muy final», ya que «expulsar a alguien por ir corriendo hacia él sin decir nada» le resultó excesivo. A José Alberto le pareció «una reacción lógica con el final de partido que se dio», sin embargo, para el árbitro estuvo fuera de lugar. Fue lo último que dijo de unas decisiones arbitrales de las que no quería hablar y señaló todo lo que pensaba. Inevitable.

No obstante, el entrenador racinguista repitió que «el Racing hizo pocas cosas para ganar y eso es lo que hace que me vaya enfadado». De nuevo, «la sensación es que el Sporting con muy poco nos ha hecho los dos goles». A José Alberto no le gustó «la permisividad» que su equipo tuvo y en los goles señaló «responsabilidad individual» más que un problema colectivo. Insistió en que no puede caerse siempre en los «mismos errores».

Sobre las estadísticas, donde el Racing vencía al Sporting en enfrentamientos directos, el míster fue tajante y dijo que le pareció «absurdo» además de no importarle. Lo que realmente le pareció importante es «quien ganó hoy –por ayer– , y que el resultado no entiende de justicia y el Sporting ha sido justo vencedor». José Alberto echó en falta «atrevimiento y fútbol profundo» para ganar. Lamentó que a pesar de haber querido «jugar como siempre, no hemos podido ser nosotros» durante mucho tiempo. Reconoció que «con la entrada de Mario, la cosa cambió», pero ya era tarde y no surtió el efecto que buscaba. No le sorprendió el fútbol del Sporting porque «a Borja Jiménez lo conozco bien y sabía que iba a salir con energía» y lamentó que el Racing gestionara mal el final: «Hemos querido meter el tercero ante que el segundo gol y nos penalizó.Esa falta de paciendi, de precipitación ha hecho que no hayamos gestionado bien los últimos minutos».