José Alberto anima desde su banquillo a Íñigo Vicente que conduce el balón. Javier Cotera
Racing

«Tenemos que hacer muchas más cosas bien si queremos ganar»

José Alberto se fue de El Molinón «con la sensación de que el Sporting marcó dos goles con poco» y lamentó esa «permisividad» | Al míster racinguista no le gustó la precipitación de «querer meter el tercer gol antes que el segundo», que derivó en imprecisiones y errores

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:29

Comenta

«Demasiadas interrupciones y poco fútbol y el resultado es el que es», dijo con un tono de lamento y resignación, también de enfado, José ... Alberto al finalizar el partido ayer en El Molinón. Al entrenador del Racing lo que le quedó claro fue que «hay que hacer muchas más cosas bien para ganar fuera de casa». Esto último lo repitió en varias ocasiones y es que a su equipo «le costó mucho generar ocasiones de gol y de peligro». El míster admitió que en la primera parte «el Sporting fue mejor», pero en la segunda algo cambió «y estuvo más pareja e igualada y esa fue la tónica general».

