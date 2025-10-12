El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Villalibre durante un lance del juego.

Villalibre durante un lance del juego. Javier Cotera
Racing

Muy encajador; poco pegador

El Racing encaja dos goles en sendas acciones mal defendidas y la reacción llega demasiado tarde en un partido que terminó con polémica al pitar el árbitro el final antes de que Mario García anotase un tanto

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:35

No hace falta esperar a la reforma integral del estadio. Se puede ir encargando ya. Un cartel de esos que ponen en las fábricas para ... recordar los días sin accidentes que lamentar. El de la puerta de los Campos de Sport puede contar las jornadas sin errores defensivos, sin despistes, desconexiones... Como quieran denominarlo. Después de la portería a cero contra el Málaga, vuelta a empezar. Porque el Racing volvió en El Molinón a encajar. De dos en dos, como los Petit Suisse. Porque ser encajador es una virtud en el boxeo, pero en el fútbol no mucho. Y al Racing, cuando le falla la pegada, se le complica la vida. Se puso a ello tarde y al final no le dio.

