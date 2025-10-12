Muy encajador; poco pegador

No hace falta esperar a la reforma integral del estadio. Se puede ir encargando ya. Un cartel de esos que ponen en las fábricas para ... recordar los días sin accidentes que lamentar. El de la puerta de los Campos de Sport puede contar las jornadas sin errores defensivos, sin despistes, desconexiones... Como quieran denominarlo. Después de la portería a cero contra el Málaga, vuelta a empezar. Porque el Racing volvió en El Molinón a encajar. De dos en dos, como los Petit Suisse. Porque ser encajador es una virtud en el boxeo, pero en el fútbol no mucho. Y al Racing, cuando le falla la pegada, se le complica la vida. Se puso a ello tarde y al final no le dio.

La incógnita sobre qué podía hacer Borja Jiménez en su primer partido como técnico del Sporting, José Alberto la respondió al primer toque. Despeje. En vez de hacerse una pregunta de difícil respuesta, le pasó la ecuación a su rival: ¡Sorpresa! En la novena jornada del campeonato, el asturiano puso en liza sus sistema de siempre. Con lá única novedad, en lo nominal, de Michelin en el carril derecho. Mantilla se quedó fuera.

Después de que la megafonía de El Molinón dejase sordas a veintipicomil personas –no sólo iba a fallar la de los Campos de Sport–, el choque arrancó con claro protagonismo para el Sporting. Con un Racing más aculado a tablas de lo habitual. Pero tranquilo. Relativamente cómodo. Y a la espera de pisar campo contrario para promover su intencionado caos en zona ofensiva. Aunque al míster, conociéndole, seguro que no le estaba molando tanto esa escasez de posesión y presencia ofensiva.

Cuando Íñigo Vicente afiló el exterior de su bota derecha para buscar a Andrés Martín, el equipo cántabro parecía igualar la apuesta sportinguista. Pero en este Racing hay cosas que no cambian ni con dos ni con tres ni con diez centrales. Un centro desde la derecha lo remató, muy fácil, Dubasin al fondo de las mallas. Con Facu González dándole sombra. Lo de la portería a cero fue flor de un día.

Sporting Yáñez, Guille Rosas (Loum, min. 92), Perrin, Diego, Gaspar (Nacho Martín, min. 77), Gelabert (Pablo García, min. 77), Alexandre, Pablo Vázquez, Dubasin (Kevin Vázquez, min. 92), Otero (Caicedo, min. 97) y Justin. 2 - 1 Racing Ezkieta, Michelin (Yeray, min. 84), Pablo Ramón, Facu González, Salinas (Mario García, min. 59), Marco Sangalli, Aldasoro (Gustavo Puerta, min. 46), Maguette Gueye (Arana, min. 76), Íñigo Vicente, Andrés Martín y Villalibre (Jeremy, min. 59). Árbitro principal: Manuel Jesús Orellana, del Comité Andaluz.

VAR: García Arriola, del Comité Vasco.

Asistentes: Ángel Ramos, del Comité Cántabro y José Manuel Sarmiento, del Comité Andaluz.

Cuarto árbitro: Mario Melero, del Comité Andaluz.

AVAR: Jon Ander González, del Comité Vasco.

Goles: 1-0, min. 14: Dubasin. 2-0, min. 63:Pablo Vázquez. 2-1, min. .74: Jeremy.

Tarjetas amarillas: A los visitantes Pablo Ramón, Gustavo Puerta, Michelin y Salinas.

Tarjetas rojas: Directas, al local Kevin Vázquez y a los visitantes Marco Sangalli y Michelin.

Estadio: El Molinón - Enrique Castro 'Quini'.

Asistencia: 23.906 espectadores, más de mil de ellos, racinguistas.

Incidencias: Césped en buen estado, en una tarde soleada y agradable.

A trompicones, los verdiblancos se fueron 'pa'lante'. Con Villalibre trastabillándose dentro del área y Andrés Martín buscando sin éxito una diagonal en el área. Hacía falta más. Mucho más. Ahí fue cuando el Sporting, con las orejas pinadas, tiró de orden para cerrar espacios atrás. Y al Racing, de momento, ideas no le sobraban. Aunque pegada destila siempre y un balón que le cayó llovido a Andrés, el andaluz estuvo a punto de mandarlo a la escuadra. Se marchó por no mucho.

El ataque racinguista hizo clic y entre Íñigo Vicente, Marco Sangalli y Andrés Martín crearon una acción fantástica por la banda izquierda que terminó con un remate de Michelin. Sin potencia y sin control, no sirvió de nada. Era muy clara, pero rasa y centrada, la agarró sin problemas Yáñez.

Aún así, el Sporting estaba con una marcha más y Dubasin parecía el nuevo Messi. Otero le ganó fácil el balón por alto a la zaga racinguista, cedió atrás con el pecho y Dubasin se marchó de cuatro. Cuatro. Primero Aldasoro, después Pablo Ramón y Facu González con un pequeño cambio de ritmo y, por último, superó a Ezkieta. Sin embargo, se le acabó el campo y la pelota la estrelló en el lateral de la red. Nuevo susto para un Racing que se plantaba en el minuto 35 con dos centrales amonestados : Salinas y Pablo Ramón.

Los racinguistas habían intentado la catapulta con dos saques de banda al área de Michelin. Nada de nada. El Sporting, a la primera que probó, casi hace un agujero en la meta verdiblanca. El remate de Gaspar en el segundo palo lo repelió Ezkieta con una buena mano abajo. A esas alturas, José Alberto ya había mandado a calentar a Gustavo Puerta. Un cabezazo de Villalibre, en una falta lateral, que se marchó por encima del travesaño, fue lo único que pasó de ahí hasta el descanso.

Gustavo Puerta ingresó en el terreno de juego, en sustitución de Aritz Aldasoro. Con la esperanza de que el colombiano vaya pareciéndose a lo que se presupone de él. Quizá por su presencia y porque el Sporting también algún que otro paso atrás, el Racing tomó más control en el centro del campo. Pero bueno, muy romo todo. Con escasa profundidad e inexistente llegada. Por el contrario, con muy poco, Gaspar se coló dentro del área y estuvo cerquita de darle un susto a Ezkieta.

Que viene Jeremy

Después de departir un rato en el área técnica con Pablo Álvarez, José Alberto llamó a Jeremy y Mario García. Mientras los dos esperaban su turno para entrar, Yáñez arrolló a Salinas en el área y el colegiado lo solventó con falta en ataque. En las Rozas tampoco le llevaron la contraria. Villalibre y el propio Salinas fueron los sustituidos. Precisamente, un centro de Mario García desde la izquierda lo cabeceó desviado Jeremy. Más certero fue Dubasin, cuyo remate lo tuvo que mandar a córner Ezkieta junto al poste.

Un saque de esquina que iba a ser el paso para el dos a cero. Un balón sale rebotado en el salto entre Facu González y Alexandre y le cae a Pablo Vázquez, que se encontró la prácticamente nula oposición de Michelin –que estaba siendo el mejor hasta entonces–. De cabeza, literalmente, la empujó al fondo de las mallas.

La cifra 2 futbolistas expulsados en el Racing: Michelin y Sangalli

A la desesperada, José Alberto tiró del recién regresa Juan Carlos Arana. No le quedaba otra. Estaba el canario esperando el cartel que le diese entrada cuando Jeremy se encargó de adelantar trabajo. A la salida de un córner, poderoso, cabeceó para hacer el dos a uno. Aún había tiempo para sacar algo. Por cierto, el sustituido por el delantero fue Maguette Gueye.

Ya volcado en ataque –pero tampoco mucho–, José Alberto gastó su última bala con Yeray, que reemplazó a Michelin. El francés, por cierto, que se marchó a la ducha. No por ganas, sino porque, una vez en el banquillo y por testimonio del cuarto árbitro, el colegiado le mostró la cartulina roja.

Precisamente Yeray tuvo el empate y Yáñez fue el que se lo quitó. El de Isla pegó una falta desde la frontal. Fantástica. A pierna cambiada y al palo corto. Iba a la mismisima escuadra. El portero voló. Literalmente. Yla sacó, porque iba dentro.

En los nueve minutos de añadido, poco se jugó. Y un ya desesperado Racing apenas fue capaz de protagonizar un tiro lejano de Gustavo Puerta que ni se acercó a la portería.

Estaba el partido a punto de acabar cuando el recién ingresado Kevin Vázquez le arreó un patadón, probablemente fortuito, a Mario García. El árbitro mostró la roja directa al rojiblanco y le dio al Racing una última media oportunidad. Media, porque el centro de Andrés Martín lo rechazó la zaga asturiana. El colegiado señaló el final del encuentro mientras el balón volaba hacia Mario García en la frontal. El chaval la pegó de cine y la metió por la escuadra. No sirvió de nada, pero se armó el lío y el Racing se marchó sin empate y otro caramelito de fresa. Marco Sangalli, por protestar.

Probablemente tenía que haber dado mas tiempo con tanta interrupción. Pero vamos, que la polémica no puede opacar un encuentro más que mejorable del equipo verdiblanco. Un paso atrás en el camino.