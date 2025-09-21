En busca de la identidad perdida

El Racing del curso pasado llevaba a estas alturas menos puntos, menos goles a favor y no era líder, ahora bien, su rocanrol sonaba muy ... alto. Tan alto como para que se aficionaran hasta los que no eran sus aficionados. ¿Qué ha cambiado para que su fútbol suene a balada con estribillo pegadizo? Cómo cambia el concierto cuando sabe que puede desafinar en cualquier momento. Esa vulnerabilidad convierte al fuerte en débil y le llena de miedos. Entre el Racing de hace un año y el de ahora la diferencia salta a la vista: ha encajado el doble de goles, 5 por 10. Sus rivales se han dado cuenta por dónde le pueden hacer daño.

El conjunto cántabro juega hoy ante el Córdoba (21.00 horas) en la que será su tercera salida; las otras dos las ganó, Albacete y Almería, por idéntico resultado, y para hacerlo tuvo que marcar tres goles (2-3), un lujo que hace que las partituras lo mismo suenen para levantar a la gente de sus asientos como para que lluevan almohadillas.

Vivir en ese ejercicio de funambulismo continuo no debe ser fácil para nadie y mucho menos para un José Alberto decidido a cambiar de pizarra táctica desde el mes de julio y a ocupar sus entrenamientos con un solo tema a estudiar:defender. Y aún así... «Nos meten cuatro», concluyó tras la pésima derrota que aún sangra frente a la 'Cultu'.

Ha pasado mes y medio desde que empezaron las clases y el Racing suma 12 puntos de 15, mejor que nadie, y sin embargo no se escuchan más que murmullos, como cuando el estudiante sale a la pizarra y no se sabe la lección. Da la sensación de que el aspirante a todo, con dos cornadas mal curadas en el cuerpo, aún no ha sabido aprender lo que siempre hacía mal. «Este año el Racing ya no está adelantado y defiende en bloque medio, o incluso en bloque bajo», decía Iván Ania, el míster del Córdoba en la previa de un fin de semana en el que ya esperan en la ciudad califal al líder de la categoría. Su paisano, José Alberto, lleva dándole vueltas toda la semana a la canción. La letra parece que ya se la sabe, pero hasta la fecha no sabe cómo casarla con la música para que su equipo no deje de atacar como dicen sus quince goles –ojo al dato– sin que el dichoso rocanrol se convierta en la verbena de la Paloma. Con buen criterio, no ha desvelado del todo si Sangalli será la pieza que aporte el equilibrio jugando de extremo-lateral o, por el contrario, optará por un equipo híbrido para no restar del todo el potencial ofensivo que tiene.

Así las cosas, si el vasco juega, el que se cae es su paisano, Peio Canales, que a juicio del público es uno de los músicos que mejor toca;si el comodín no sale de inicio, entonces jugarán los cuatro futbolistas con más ataque del equipo; Íñigo Vicente, Andrés Martín, Peio Canales y Asier Villalibre. Recapitulando, José Alberto tuvo ayer casi cinco horas de autobús hasta la estación de Atocha y hoy tendrá otra hora y cincuenta minutos en el AVE hasta Córdoba para pensarlo, si no lo ha pensado ya.

De lo que no tiene dudas es de que su centro del campo debe ser mucho más fuerte que el del último día. No puede equilibrarse un equipo como el suyo sobre dos mediocentros de 'vete y ven'. Es imposible, porque en ese tránsito lo más normal es que un rival acertado le pinte la cara, como hizo la 'Cultu', que fue eso, un rival con acierto. Sin más. Hoy a Gustavo Puerta, uno de los fichajes más importantes de la era Sebastian Ceria –el club guarda con esmero el montante del traspaso que se ha pagado por el colombiano–, le acompañará Aritz Aldasoro, mucho más posicional que Peio Canales y con mucho más oficio de mirar la portería propia cuando no se tiene la pelota. Este tipo de carencias son las que condenan al Racing a marcar dos o tres goles si quiere ganar y, claro, los lujos asiáticos se acaban hasta para una cartera agradecida.

Las claves Defensa de cinco Si el vasco juega, lo hará en la banda izquierda y se convertirá en lateral cuando haya que replegarse y defender Recupera la mediapunta Con el esquema habitual, Peio Canales jugará en su sitio natural y ocupará el medio en la línea de tres

Más posicional La entrada de Aldasoro le dará equilibrio y permitirá fijar más el sitio y ayudar en defensa tras las pérdidas Los centrales Con cuatro disponibles, la pareja Javi Castro y Pablo Ramón parece que gana la partida a la de Facu y Hernando

Laterales defensivos Ante la sangría goleadora, José Alberto apostará por dos jugadores que ganen duelos y replieguen Con todo en ataque El sistema habitual de 1-4-2-3-1 habilita al míster a alinear a los cuatro: Vicente, Andrés, Canales y Villalibre

Con todo esto, con la pareja de pivotes elegida, falta armar la defensa con nombres. Los cuatro de plantilla tienen opciones, pero por esas cosas que no se ven pero se intuyen Javi Castro y Pablo Ramón podrían ser los elegidos, con Jorge Salinas, en la izquierda, y con un posible regreso de Álvaro Mantilla en el otro flanco, el derecho. Todo esto, sin que Sangalli entre en la ecuación. Si el donostiarra aparece en escena, entonces todo sonará distinto. Su posición en banda se volverá polivalente, defenderá en línea de cinco y se sumará al ataque cuando recuperen la pelota. Es el bajista del grupo, que si se pone malo el guitarrista agarra el instrumento más grande y se arranca. Todo esto, como bien saben, lo mira con cierta expectación Jokin Ezkieta desde su atalaya de portero indiscutible, que lleva ya camino de cien partidos sin que le quiten el sitio ni los jueves entrenando y eso que ser portero en el Racing es como repartidor en Navidad. Uno no para.

Con equipo armado, dos laterales que fueron centrales en su mocedad –alguno no ha dejado de serlo, ni mozo ni central– y dos pivotes más posicionales, y con la duda de si Sangalli se bate el cobre defendiendo, José Alberto pretende hacer daño a un equipo que aprieta arriba, que no se esconde y que no rifa la pelota. El Córdoba de Ania, como lo fue el Racing cuando el ovetense dirigió aquel ascenso de 2019, no se esconde, protesta la posesión y fuerza el error del rival en campo propio, algo que si no se defiende bien es letal. Aunque no todo es malo y preocupante. No, ni mucho menos. Es verdad que la última derrota le ha quitado al racinguismo algo más que tres puntos, pero no hay bien que por mal no venga.

Lo que no puede cambiar es esa facilidad con la que el Racing hace gol. En el caso de que se recupere la figura del mediapunta, con un Peio Canales entonado, el Córdoba también sabe el potencial de este equipo. Las dos bandas estarán ocupadas por Íñigo Vicente y Andrés Martín, que vuelve al lugar donde se hizo futbolista. Su padre le llevaba todos los días desde Sevilla a entrenar con los califales, de allí dio el salto a la élite y dejó de romper los tiestos del patio de su tía, en Aguadulce, donde se fogueó en ese fútbol de calle. Le pasa un poco como al de Derio, que también es de esos futbolistas de pista de cemento o parque, capaz de cualquier cosa. Lo único que en Derio los campos eran pequeños y no hacía falta mucho bajar a defender. En cualquier caso, los dos partirán hoy desde la banda para jugar por dentro y conectarse con Peio Canales, que hoy sí podría jugar en su sitio natural y entre los tres, abastecer a Villalibre, el chico del primer toque, que apagó la máquina de hacer goles ante el Ceuta y corre como un Búfalo desde entonces sin premio.