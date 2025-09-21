El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Sainz-Maza, Michelin, Aldasoro y Javi Castro, observan durante un entrenamiento. Javier Cotera
Racing

En busca de la identidad perdida

Un Racing obligado a defender mejor juega hoy en Córdoba con el temor de que esa necesidad no merme su potencial ofensivo | José Alberto reforzará el centro del campo con Aldasoro, para que ayude a una defensa donde vuelven Álvaro Mantilla y Javi Castro

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 07:29

El Racing del curso pasado llevaba a estas alturas menos puntos, menos goles a favor y no era líder, ahora bien, su rocanrol sonaba muy ... alto. Tan alto como para que se aficionaran hasta los que no eran sus aficionados. ¿Qué ha cambiado para que su fútbol suene a balada con estribillo pegadizo? Cómo cambia el concierto cuando sabe que puede desafinar en cualquier momento. Esa vulnerabilidad convierte al fuerte en débil y le llena de miedos. Entre el Racing de hace un año y el de ahora la diferencia salta a la vista: ha encajado el doble de goles, 5 por 10. Sus rivales se han dado cuenta por dónde le pueden hacer daño.

