Fúbol / Racing «Estoy contento, pero si vamos de sobrados nos la daremos» Javier Cotera Ania, que admitió que «en la segunda parte, el Racing fue muy superior y no pasó apuros», destacó la victoria «en una jornada redonda» MARCOS MENOCAL Santander Lunes, 5 noviembre 2018, 07:41

«Creo que hoy salió todo bien. Hicimos cambios para refrescar al equipo y salió redondo», aseguró Iván Ania en la sala de prensa de Los Campos del Gal una vez que su equipo superó al Real Unión. El técnico se mostró «muy contento» por el resultado y «por el juego». El asturiano reconoció que «la primera parte fue más difícil; al equipo le costó entrar, pero en la segunda el Racing fue muy superior, apenas sufrió apuros en defensa y el resultado pudo ser mucho más abultado».

El análisis de Ania fue certero. Los primeros cuarenta y cinco minutos no fueron brillantes. Apenas hubo una ocasión por parte de ambos equipos y el Racing no encontraba su sitio en el campo: «No estuvimos cómodos porque no teníamos el balón y así siempre estamos incómodos. Además queríamos jugar sin correr y eso es muy difícil. Queríamos dar el último pase, el pase definitivo cada vez que encarábamos y eso nos perjudicó». Afortunadamente «sólo fue en la primera parte porque después del descanso lo corregimos y fuimos muy superiores».

Llegaron las rotaciones. El técnico admitió que era algo que le preocupaba pero que tenía que hacer:«Me daba miedo saber cómo podían estar los jugadores después de tantos partidos y del duelo de la Copa, por eso traté de refrescar al equipo lo máximo posible». El técnico racinguista recordó que en otras ocasiones, el partido copero entre semana había pasado factura cosa que ayer no ocurrió: «En otras ocasiones hicimos cambios pero no salió tan bien; después de jugar contra el Logroñés llegó el partido de Gijón y perdimos. Hoy –por ayer– necesitábamos que la gente estuviera fresca y salió redondo», aclaró.

El partido Mejor caminar solo

Ania fue muy claro cuando le dejaron entrever la alarmante superioridad con la que el Racing saca los partidos adelante. Se le insinuó que al equipo se le ve 'sobrado': «Si vamos de sobrados nos daremos la hostia. Tenemos que competir, correr, que la gente que tiene fútbol aparezca y que los que menos tienen corran y peleen, pero si nos creemos que somos los más listos, más guapos y mejores no nos irá muy bien la cosa».

A Ania le preocupaban dos cosas; la primera, el estado físico de sus jugadores tras tanto partido. La segunda, el balón parado del Real Unión. «Sí que me tenía preocupado porque en esas jugadas todo puede pasar. No podemos regalar faltas cerca de nuestro área y en esas jugadas sí que nos crearon algo de peligro». Fue el único apartado en el que el Racing no fue superior con holgura. En el resto de parcelas no hubo debate.

«Lo mejor, el colectivo»

Los goles ayer fueron obra de Cejudo, Hidalgo y De Vicente. La aportación goleadora sigue está muy repartida y, precisamente, esa virtud es la que resaltó el míster. «Nosotros no tenemos ninguna individualidad que destaque por encima de los demás. Lo que nos va a dar el objetivo es el colectivo. Tenemos una plantilla muy buena y larga. Algunos jugadores tienen una calidad enorme, incluso de una categoría superior», aclaró.

El Racing suma ya siete partidos con su portería a cero. Un registro que demuestra que además de marcar también es muy complicado hacerle goles: «Iván Crespo apenas ha tenido que parar alguna pelota, eso quiere decir que hicimos un buen trabajo en defensa y eso es digno de destacar». Precisamente en defensa, el asturiano dio descanso a Óscar Gil y colocó a Olaortua junto a Julen. «Es bueno porque hemos visto que con Julen tenemos un central más. El entrenador destacó precisamente esa acumulación de jugadores. « Tenemos a Julen, a Figueras, a Oscar, Iñaki, Mirapeix... Hay mucho donde elegir y eso refuerza al equipo». Sus palabras llegaron tras comprobar que Figueras continúa fuera del equipo. «No queremos arriesgar nada con Jordi. Lo estamos cuidando. No merece la pena arriesgar nada y esperemos que para el próximo partido esté, pero con el nivel que está demostrando la plantilla no es necesario». El central catalán estuvo en la grada del campo irundarra. Su gemelo cada vez está mejor pero, como bien insistió el técnico:«No queremos arriesgar. Ya estará cuando esté. No hay necesidad».

El Real Unión de Irún nada pudo hacer contra la oleada del Racing en al segunda parte. Ania movió el banquillo y dio entrada a Dani Segovia y a Jon Ander, además de a Enzo Lombardo. El equipo fue más incisivo y «empezó a jugar como realmente nos conviene, ya que en la primera parte jugamos directo y eso nos hacía estar incómodos». Pero fundamentalmente, lo que le en realidad cambió fue que los jugadores «empezaron a correr y corriendo se le hizo mucho daño al rival».

Una de las novedades en el equipo fue César Díaz. El manchego se estrenó como titular esta temporada puesto que cayó lesionado antes de que comenzara la Liga. El entrenador destacó sus virtudes, pese a que su partido fue discreto:«Es un jugador que va bien al espacio, que ataca continuamente la espalda del rival. Es un perfil de futbolista distinto a Dani Segovia o Juanjo que también les tenemos en la plantilla. Ellos son más posicionales». En el último tramo de partido fue sustituido por Jon Ander, que cayó lesionado . «No parece que tenga nada grave. No hemos querido arriesgar, pero no parece nada serio». El vasco se retiró cuando en el marcador ya se había cumplido el tiempo reglamentario.

Por su parte, el entrenador del Real Unión, Juan Domínguez, admitió «la superioridad del Racing, sobre todo en la segunda parte» y lamentó «el primer gol, porque hizo que el rival jugara más cómodo». Destacó «la calidad de algunos de los jugadores del Racing que están por encima de esta categoría». Domínguez afirmó que «en la primera parte sí que hemos estado en el partido, incomodando al Racing, apretándole, pero en la segunda han sido superiores». El míster del Realunión añadió que »el Racing es un claro candidato al ascenso».