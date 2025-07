Curso nuevo, libreta nueva

¿Defensa de tres? Fue la pregunta en la grada. La jornada de trabajo para el primer equipo fue doble, la primera de una pretemporada ... que empezó el lunes con una pequeña toma de contacto y que fue ayer cuando realmente echó a andar con esa exigencia propia de la época estival. Y sí, por la mañana, un breve calentamiento y directamente a por la táctica y a por el partidillo. Y sorpresa: defensa de tres. Combinaciones de tres centrales en las primeras pruebas del curso. En los ensayos para trabajar la presión y en los pequeños partidos a campo reducido. Unas veces Javi Castro, Javi Moreno y Manu Hernando, otras este último se emparejaba con Álvaro Mantilla y Jorge Salinas. Las rotaciones variaron, pero siempre se mantuvieron los tres zagueros por dentro y los dos carrileros abiertos, donde también hubo combinaciones y en las que entraron Mario García, Saúl, Michelín y los chavales de la cantera que completaron todos los puestos donde faltan refuerzos. Por la tarde más trabajo de adaptación en progresión para que la carga sea gradual y se eviten contratiempos.

Es obvio que a falta de caras nuevas, la atención se centre en las novedades en la libreta táctica de José Alberto, no muy dada a introducir sorpresas. En más, en dos años y medio de estancia en el banquillo racinguista, el asturiano no ha utilizado un dibujo diferente al habitual (4-2-3-1) más allá de seis ocasiones. Puede que en alguna otra, en función del desarrollo del partido o del resultado, la pizarra del míster pudiera mutar 'en directo', pero desde luego sería algo extraño. Por esos antecedentes, las probaturas de ayer en La Albericia fueron la noticia entre los medios de comunicación, únicos testigos en las gradas, además de los pequeños del campus, para los que pasó desapercibido el detalle táctico centrados en disfrutar del entrenamiento en su conjunto. Del primer apaño en la libreta del míster participaron todos los futbolistas, los treinta que completan la plantilla en este inicio de pretemporada. Se organizaron equipos de diez y mientras uno de ellos descansaba, los otros dos probaban las primeras ideas del curso. Con Íñigo Sainz-Maza el cuerpo técnico quiere ir con calma; ya está al 100% y disponible a todos los efectos, pero como en su plan personal figuraba una semana de descanso antes de reintegrarse a los entrenamientos el objetivo es no forzar nada. El de Ampuero estuvo al margen en algunos momentos de la mañana. Javi Montero, por su parte, completó el día sin excepción. El sevillano ha tenido un tratamiento especial durante las vacaciones, debido a la operación de rodilla que sufrió en el mes de abril, y por eso el primer día se retiró antes de tiempo. Ayer, todo fue normal. Por el momento, dos días y nada que declarar.

Hoy, la sesión será un poco más extensa y por la tarde llegarán las primeras valoraciones. El cuerpo técnico tomará referencias -ahora todo lleva su correspondiente métrica- para poder comparar y constatar una progresión. «Algunos parece que no se han ido de vacaciones», admitía Dani Salvador, preparador físico, quien confirmaba lo que ya no es noticia: los futbolistas de ahora lo son todo el año. Lejos quedan aquellos veranos de hace décadas en los que alguno asomaba por La Albericia con algún kilo de mas en la 'mochila'. «Ya no tienen mucho sentido aquellas pretemporadas de seis y siete semanas. Los jugadores tienen un trabajo de base muy grande y la adaptación es muy rápida», señalaba Salvador.

Los antecedentes no son nada malos. Sin ir más lejos, en el último verano se puso en marcha un esquema muy similar al de este curso y los resultados fueron positivos. «También tuvimos cuatro semanas de entrenamiento y a la quinta competimos y nos fue muy bien, así que vamos a seguir igual. Hay equipos que por compromisos, por viajes... Están obligados, pero nosotros si pudiéramos elegir, lo ideal es así, cuatro», insistió Salvador. En el caso del Racing y el Almería, fueron dos de los equipos que tuvieron quince días de competición más que el resto, solo superados por el Mirandés y el Oviedo, que fueron los que más tarde acabaron el año.

No solo se han reducido las semanas y el trabajo diario -aquí eran habituales, incluso, las sesiones triples- sino que el plannig es totalmente diferente. Aquellos arranques de pretemporada en los que en los primeros quince días no aparecía el balón y el menú era única y exclusivamente correr y correr ya no existen. «Ahora se trata de hacer un trabajo distinto al habitual, centrarse en otras estructuras, introducir fuerza y dejar ya la carrera para más adelante, cuando queden pocas semanas para el inicio de la Liga», admite el preparador. Es decir, al revés de como siempre fue. «Ahora se trata de prepararse para poder competir los noventa minutos, como cuando llegue ese doble partido ante el Cagliari». Esto último también es nuevo. Era extraño ver un amistoso por la mañana y otro por la tarde y más, ante el mismo rival.

Ensayo-error. El modo de trabajar de los científicos es también la forma de progresar en el fútbol. Si algo no funciona, los esfuerzos se centran en que funcione. Quizás por eso ayer José Alberto le dio una vuelta a su libreta y probó esquemas nuevos con el deseo de tener otros planes. En el caso de la preparación física, Salvador recordó ciertos aspectos del curso pasado que, pese a las apariencias, pueden refutar la teoría de que se hizo bien. «Nosotros fuimos, junto al Castellón, los que más corrimos de la categoría, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Es decir, en eso estamos contentísimos», señalaba el responsable de eso, precisamente, de que el equipo corra en junio igual que en agosto. Finalmente, la libreta de Salvador lo que busca en este arranque de curso es que se repita la disponibilidad de los jugadores. «Salvo Íñigo, que estuvo lesionado tanto tiempo, siempre estuvimos por encima del rival con unos datos cercanos al 95%. Eso es clave», remató el joven preparador. «Nos lesionamos muy poco y por ese lado estamos también seguros y contentos». Con lo cual, así como en lo táctico José Alberto abrió un melón, en lo físico no parece que vaya a haber cambios, al menos por el momento.