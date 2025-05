«La diferencia entre los equipos buenos y los demás se ve ahora, cuando has fallado» Javi Castro reconoce que la derrota en Cartagena fue «muy dolorosa» y «no hicimos lo que teníamos que hacer», pero mira hacia adelante: «Tenemos una oportunidad más importante el domingo»

Sergio Herrero Santander Miércoles, 7 de mayo 2025, 13:36 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

«Ha sido una derrota muy dolorosa. No lo esperábamos y teníamos mucha esperanza en ese partido. También somos autocriticos y no hicimos las cosas como teníamos que hacer. Han sido dos días bastante dificiles», reconoció tras la sesión de este miércoles Javi Castro. Sin embargo, el central racinguista mira hacia delante: «La diferencia ente los buenos equipos y los demás se ven estos momentos en los que has fallado. Tenemos otra oportunidad más importante el domingo y tenemos que aprovecharla».

El madrileño cree que los verdiblancos «no interpretamos bien lo que pedía el partido» y, aunque «en la segunda parte salimos con más ganas y mejor fútbol, tuvimos oportunidades». Aún así, por normalizar la situación, «la sensación que yo tengo es que no veo ningún equipo que gane con solvencia. La categoría está tan igualada». Pero es que el Racing, el domingo, cayó ante un rival descendido que no ganaba desde el 9 de diciembre.

«Cuando acabó el partido, dormimos allí y fue bastante duro. No hablamos mucho durante la cena, porque habíamos perdido una oportunidad», reconoció el zaguero, quién apeló de nuevo a lo que viene: «Debemos demostrar ahora el equipo que somos. No miramos más allá de cuántos partidos hay que ganar y cuántos no. Nos concentramos en ganar el domingo y el futuro dirá. La clasificación cambia mucho cada semana», agregó.

Por relativizar y dar valor a la situación clasificatoria, Javi Castro afirmó que «el fútbol son estados de ánimo y ahora lo vemos más negro, porque perdimos. El Mirandés, seguro que está con un optimismo brutal y nosotros, que estamos por encima, creemos que no lo vamos a conseguir. Estamos a un punto del ascenso directo y debemos aprovechar eso, no pensar en las oportunidades que hemos perdido».

Por último, sobre la afición, el central madrileño afirmó que si una parte de la afición ha perdido la ilusión, «no lo entiendo, porque estamos en el momento más bonito de la temporada y en una situación privilegiada. La gente me transmite que están encantados de ir al estadio. Es el momento de tener mayor ilusión, porque lo necesitamos».

El equipo se ejercitó en la mañana de este miércoles en las Instalaciones Nando Yosu para comenzar a preparar el partido del domingo -14.00 horas- contra el Oviedo. Una sesión en la que no hubo muchas novedades, ya que el único ausente fue el lesionado de larga duración Íñigo Sainz-Maza.

Temas

Real Racing Club