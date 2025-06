«El empate me sabe a victoria. Seguimos vivos»

«A mí, el empate, personalmente, me sabe a victoria», reconoció José Alberto, entrenador del Racing, en la sala de prensa de los Campos de ... Sport tras igualar un partido sobre la bocina. «Remontar un 1 a 3 con un rival como el Mirandés, que es tan sólido, tiene mucho mérito», añadió dándole valor a lo que su equipo acababa de hacer en el campo. «El 1 a 2 nos metió en el partido y el 1 a 3 nos puso las cosas muy difíciles», explicó el técnico, quien apeló «a la fe y a la entrega de lo que el partido iba pidiendo para acabar mejor que el rival». Estas fueron las palabras de un José Alberto que dio por bueno el empate, entre otras cosas, porque cuando apenas faltaban quince minutos el resultado obligaba al Racing a ganar en Anduva por tres goles. Una quimera. Pero las cosas cambiaron.

Para el míster, el Racing «entró mejor en el partido, con tres situaciones de llegadas peligrosas, como el cabezazo de Mantilla al larguero», que podían haber desnivelado el duelo a su favor. Sin embargo, reconoció los errores que cometió su equipo «al conceder los dos goles de una manera, no sé si infantil o no sé cómo llamarlo». Fue contundente:«No podemos cometer esos errores».

José Alberto admitió que en ciertas parcelas, el Mirandés superó al Racing, como en la intensidad en los duelos, en los que «no sé si será el mejor de la Liga». Ahora bien, puntualizó que «ellos acabaron el partido fatigados y nosotros queríamos meter energía, no queríamos llegar con ese 1 a 3» para justificar los cambios que introdujo en la segunda mitad para remontar. En ese aspecto se centró y se detuvo. Hizo autocrítica de algo que complica mucho las cosas en una competición tan igualada. «Otro partido más que remontamos, es el decimoquinto en la segunda vuelta y hoy –por ayer– lo hemos vuelto a hacer», señaló.

Demasiadas concesiones y excesivas facilidades para una exigencia tan alta como la que conlleva un play off. El Racing es capaz de darle la vuelta a un resultado adverso y ayer lo volvió a ser, pero obviamente complica las posibilidades de éxito. Por eso, José Alberto, al comprobar que su equipo logró lo que parecía imposible en el minuto 70 quiso ponerlo en valor:«Creo que el último gol define lo que es este Racing y creo que en Anduva vamos a tener muchas opciones», añadió. El míster con estas palabras volvió a refugiarse en ese plus que da el estado de ánimo que pueden tener sus jugadores después de, una vez más, lograr lo que nadie pensaba cuando el árbitro estaba a punto de señalar el final.

José Alberto admitió que con el marcador en contra podía entrar en el manual el irse adelante en busca de un resultado mejor. «Te hace asumir ciertos riesgo, pero con este rival te penaliza, porque ellos con simplemente jugar sobre Panichelli e Izeta nos generaban mucha incertidumbre». Con un Racing pisando el campo del Mirandés, pese a que «Javi Castro y Mantilla los ataron bien en ese dos para dos», el míster añadió que «es muy difícil jugar porque no tienes ayudas; los laterales están altos, los medios también y te faltan piernas para llegar». La gasolina se va acabando y el equipo que está obligado a apretar debe sacar lo que tiene. Sin embargo, José Alberto enfatizó que «fuimos de menos a más y por suerte pudimos empatar». El míster señaló lo que es la esencia del Racing este año:«Nosotros tenemos que intentar que pasen cosas porque cuando pasan pocas cosas, normalmente son en contra». Recordó que «la eliminatoria se resolverá en Anduva, sabiendo que será muy difícil y que ellos han hecho una temporada brillante y por eso están ahí, pero que con este empate estamos vivos».

Ganar en Anduva

Antes de terminar, el entrenador volvió a valorar «el último gol, porque al final sabíamos que teníamos que ganar uno de los dos partidos porque el empate no nos vale; no lo hemos conseguido aquí y habrá que hacerlo en Anduva». José Alberto insistió en que «cualquier resultado con una victoria nos da el pase».

Sobre el árbitro no quiso entrar en valoraciones, aunque no pudo guardarse una apreciación sobre el gol anulado a Andrés Martín. «Anular un gol por eso me parece injusto». Para él, «hay una toma que no se ve ni al pasador y no es sencillo decidir». Por eso adelantó que no será fácil en Anduva este tipo de situaciones, porque, según su experiencia, en el campo burgalés «la grada es muy baja y no es sencillo colocar las cámaras y una decisión te puede dejar fuera o meterte en la eliminatoria».

Antes de acabar sí que quiso referirse a las intenciones de un equipo y de otro «desde el inicio». Para José Alberto «se vio que uno no quería jugar y otro sí, que es valido, porque ellos han sido mejor que nosotros en su plan de partido y por eso han estado más cerca de ganar». No quiso adelantar, obviamente, cuál será el plan en Anduva «para no dar pistas» y sí expresó su malestar «por las continuas faltas reiterativas del Mirandés que frenaron el ritmo del partido».