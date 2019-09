Fútbol | Racing Un entrenamiento distendido, a la espera del Sporting Caras de satisfacción entre los jugadores durante el entrenamiento de este miércoles. / Juanjo Santamaría Álvaro Cejudo fue el primer jugador en abandonar la sesión preparatoria, a la que había saltado con las zapatillas de correr | El club no ha emitido aún ningún parte médico sobre el andaluz BORJA CAVIA Santander Miércoles, 18 septiembre 2019, 19:19

Un aficionado que no hubiera visto el partido del martes ni se hubiera enterado del resultado, tan sólo hubiera tardado unos segundos en darse cuenta de que el Racing había goleado al Mirandés unas horas antes. Y es que las caras de jugadores y el cuerpo técnico este miércoles por la mañana en el entrenamiento lo decían todo. Todos mostraban una sensación de haberse liberado de un gran peso. Por fin un partido había salido según lo planeado. Algo más que tres puntos que llegaron en el momento que más falta hacían.

La presencia sobre el terreno de juego de los titulares fue testimonial, apenas unos minutos para trotar y soltar los músculos antes de volver a las entrañas del edificio multiusos de La Albericia para continuar con la sesión regenerativa. Y es que la mayoría de ellos repetirán el domingo en el once inicial en el partido ante el Sporting. Aunque Iván Ania esquivó en la rueda de prensa posterior al partido dar pistas acerca de si repetiría sistema y jugadores en El Molinón, la mini revolución táctica funcionó ante el Mirandés, por lo que todo hace indicar que tendrá continuidad.

No estarán en la capital gijonesa Iván Crespo, que aunque ya saltó este miércoles al césped todavía tendrá que esperar para ser de la partida, ni Dani Toribio, que sigue con el proceso de recuperación de su rotura de externón. Aunque lleva semanas ya entrenando con el grupo todavía es una incógnita la fecha de retorno de Jon Ander. El atacante vitoriano se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros y además anotó varios tantos en el partido reducido que disputaron los suplentes y no convocados ante el Mirandés durante la sesión. Antes, rondos y una posesión para entrar en calor.

No estuvo con ellos Álvaro Cejudo, que no fue de la partida en el partido del martes (ni siquiera estuvo en el banquillo) y fue el primer jugador en abandonar la sesión preparatoria, a la que había saltado con las zapatillas de correr. Tras un suave trote el andaluz se retiró al interior de la zona de vestuarios, por lo que, a falta de parte médico, sufre molestias que le impiden estar al 100%, aunque su presencia, de momento, no peligra para el domingo.

Juanjo Santamaría

Con estos mimbres, el once ante el Sporting apenas sufrirá variaciones con respecto al del martes. En la zaga, el lateral derecho será para Aitor Buñuel. El de Tafalla tiene la confianza del técnico y sólo su convocatoria con la selección sub21 y su posible cansancio tras un viaje exprés para regresar con el equipo le han hecho perderse minutos. El otro costado será para Moi Delgado, que ha mostrado mejores sensaciones que Minero en una de las posiciones que más dudas ha generado en la afición tras las primeras jornadas. Más dudas estriba la pareja de centrales. Jordi y Alexis han rendido bien en los dos compromisos en los que han formado dupla, pese a la debacle de Vallecas, pero Olaortua podría volver a tener la oportunidad de salir de inicio en lo que supondría una nueva oportunidad para el de Elgeta tras su buen comienzo de curso.

Más dado a modificaciones que la parcela defensiva, el centro del campo es la línea que más cambios puede tener, toda vez que la acumulación de partidos o la forma de jugar del Sporting puede llevar a Ania a modificar algunas piezas. En la sala de máquinas Mario Ortiz parece fijo. Desde su llegada en el mercado invernal el pasado año ha dispuesto de toda la confianza del técnico y este curso solo una sanción le ha llevado a descansar. Para acompañar al santanderino el abanico es más amplio. Kitoko, Sergio o incluso Ari Nkaka pueden ocupar su espacio en el mediocentro, siempre y cuando el míster no vuelva a apostar por jugar con tres por dentro y sean dos de ellos los que entren en el once. El ex del Almería retorna al equipo tras cumplir el partido de sanción por su expulsión ante el Rayo en su primera titularidad con la entidad. Superado el escollo del centrocampista, el Racing no cuenta con sancionados de cara al duelo del domingo.

Juanjo Santamaría

La parte ofensiva también podría presentar algún cambio, aunque todo depende del estado de Cejudo. Si Ania decide continuar con dos puntas la única posibilidad es que Barral entre por David Rodríguez. El gaditano regresa a la que fue su casa durante muchos años y ha demostrado que puede brillar más jugando por detrás de un nueve puro. Nuha es fijo, mientras que en las bandas Yoda y Enzo tiene todas las papeletas para repetir después de su buen partido del martes. Eso sí, el Sporting no es el Mirandés y el técnico puede optar por dar entrada a Nico, más extremo puro, o Cayarga, que también retorna a su ex estadio y que puede aportar más trabajo en defensa.

Juegue quien juega el objetivo está claro: minimizar errores. Para eso, lo mejor es que el balón esté en campo rival. Que dicho así, parece fácil.