«La fragilidad que demostramos fue la clave del partido»

«Ha sido un partido disputado de tú a tú, en el que entramos muy bien hasta meter el gol, porque luego, poco a poco, ... Las Palmas, nos fue embotellando en nuestro campo y haciéndose con el control», resumió este domingo José Alberto al término del duelo en el Estadio de Gran Canaria. El míster admitió que el rival se hizo «con el juego y con el balón, sin tener ocasiones de gol», pero suficiente para, en un momento de debilidad y «fragilidad» dar la vuelta al marcador y acabar con las posibilidades de puntuar para el Racing.

El míster también reconoció que «en las dos primeras ocasiones de Las Palmas defendimos realmente mal», mientras que en el tercer gol, el que sentencia el resultado final, «hay que dar mérito al centro y al remate de los jugadores». Sea como fuere, lo cierto es que el entrenador del Racing estaba enfadado y molesto en su comparecencia porque la opción de ganar el choque «se fue en los últimos minutos de la primera parte, que hay que saber competirlos mejor y saber estar mucho más metido en el partido». Para José Alberto es inadmisible lo que ocurrió justo antes de irse al descanso. «No se nos pueden escapar los puntos y que el rival gane tanta diferencia». Así fue, Las Palmas anotó en el minuto 54 –aún en la primera parte– un gol que dejó el encuentro casi finiquitado, con toda la segunda mitad por delante.

Después, al técnico le pareció que «se interpretó mejor, la gente que entró lo hizo muy bien y hemos tenido dos ocasiones, con Michelin y Arana, que podían habernos metido, pero no hemos sido capaces y su defensa y su portero nos han privado». Para José Alberto el partido tuvo «momentos en que ellos han jugado a especular, normal con el resultado que llevaban y se encuentran cómodos porque tienen jugadores para ello. Pero la clave estuvo en las facilidades que hemos dado en el final de la primera parte». El míster tardará en olvidar los tres goles de Las Palmas, que fueron «uno de una falta lateral que defendemos mal y no estamos bien ubicados; el otro gol viene de balón parado y estamos descompensados y de un centro desde el medio del campo que debo analizar, porque no entiendo cómo se puede marcar un gol así. Y el tercero es mucho mérito de Las Palmas, tanto del centro como en el remate».En fin, no va a tener que volver a verlos mucho para saber que se cometieron errores.

Justificó por encima su decisión de jugar con dos delanteros en que «era el mejor planteamiento posible para ganar. Aprovechar que Jeremy puede llegar desde segunda línea y queríamos ganar superioridad», algo que lamentó «no conseguimos apenas».

Sobre Las Palmas y sus posibilidades de ser candidato al ascenso, José Alberto señaló que «esto es muy largo y estar líder en la jornada 13 no tiene valor;lo importante es construir y mejorar». E insistió en que la sensación con la que se fue de las islas fue «que nos ha ganado un gran equipo en situaciones muy evitables». Para el entrenador del Racing, su equipo «estaba generando fútbol, pero no ocasiones.Sin embargo la fragilidad que hemos demostrado ha desnivelado el partido», concluyó.