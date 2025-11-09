El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto pide tranquilidad. LOF

«La fragilidad que demostramos fue la clave del partido»

José Alberto lamentó «lo ocurrido en los minutos finales de la primera parte», claves en la derrota de ayer | Para el entrenador, el choque «lo ganó un gran equipo, pero gracias a situaciones muy evitables»

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:11

«Ha sido un partido disputado de tú a tú, en el que entramos muy bien hasta meter el gol, porque luego, poco a poco, ... Las Palmas, nos fue embotellando en nuestro campo y haciéndose con el control», resumió este domingo José Alberto al término del duelo en el Estadio de Gran Canaria. El míster admitió que el rival se hizo «con el juego y con el balón, sin tener ocasiones de gol», pero suficiente para, en un momento de debilidad y «fragilidad» dar la vuelta al marcador y acabar con las posibilidades de puntuar para el Racing.

