Fuerte despliegue de la Ertzaintza en Vitoria antes del Mirandés-Racing Los cuerpos de seguridad quieren evitar incidentes entre hinchas del Alaves y verdiblancos | Se ha identificado a algunas personas en el barrio de San Martín, aunque por el momento no se han registrado altercados ni detenciones

Nuria Nuño y Sergio Herrero Vitoria Sábado, 25 de octubre 2025, 16:24 | Actualizado 16:37h.

Numerosas unidades de antidisturbios de la Ertzaintza están desplegadas este sábado en diversos puntos de Vitoria, desde el barrio de San Martín a las inmediaciones de Mendizorroza o Ariznabarra. Se trata de un dispositivo de carácter «preventivo» activado por el Departamento vasco de Seguridad al objeto de evitar posibles quedadas e incidentes entre aficionados ultras de la capital alavesa e hinchas del Racing con motivo de la visita cántabra esta noche -21.00 horas- a la ciudad, donde está disputando sus partidos el Mirandés, mientras Anduva se encuentra en obras.

Los vecinos de San Martín y quienes este mediodía paseaban por allí se han sorprendido al ver cómo diversas furgonetas de la Ertzaintza llegaban y estacionaban en las inmediaciones del 'skate park' y de la iglesia del barrio, entre otros rincones del vecindario. Poco después, agentes de la Policía autonómica han procedido a identificar y registrar a varias personas que se encontraban en, al menos, dos establecimientos de hostelería de este distrito de la capital alavesa.

Por el momento, no se han registrado «ni altercados ni detenciones», indica a este periódico un portavoz del Departamento vasco de Seguridad. Eso sí, el dispositivo permanecerá activo durante toda la jornada.

Mientras tanto, el autobús del Racing llegó a su hotel de concentración en Vitoria a eso de las 14.00 horas, para descansar antes de la disputa del encuentro.

Las peñas racinguistas se han citado en la Plaza Labastida, en el barrio Zabalgana, desde las 15.30 horas, para pasar las horas previas al encuentro. Un enclave elegido en la última visita verdiblanca a Vitoria, en ese caso para el duelo contra el Alavés.

Incidentes en 2017

Serán unos 400 los aficionados cántabros desplazados, ya que el Mirandés apenas ha enviado 384 entradas a Santander y en taquilla sólo hay billetes a la venta para abonados del club burgalés y del Alavés.

Lo que la Ertzaintza quiere evitar son incidentes como los sucedidos en Vitoria en octubre de 2017, cuando el Racing, en Segunda División B, visitaba Olaranbe para verse las caras con el filial del Eibar. Entonces, aficionados alaveses y del conjunto cántabro protagonizaron una batalla campal en el barrio de Adurza, en concreto, en la rotonda de Olárizu. Una riña tumultuaria que terminó con cuatro seguidores del Racing heridos. En la pelea fueron identificadas hasta 49 personas. En aquella ocasión, un autobús de seguidores del conjunto cántabro fue enviado de vuelta a casa tras los sucesos.