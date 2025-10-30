El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Suleiman Camara y Samu Calera, rodeados de dos futbolistas de la Sociedad Deportiva Logroñés. LOF

Y los habituales del Racing vuelven al ruedo

Todo apunta a que el técnico verdiblanco repetirá once inicial por tercer partido de Liga consecutivo

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

La ficha del partido ante la Sociedad Deportiva Logroñés permite hacer un vaticinio bastante concreto de lo que puede ser el once titular de ... José Alberto para el partido de mañana -20.30 horas- frente a la Real Sociedad B en los Campos de Sport. Ya dejó caer el asturiano que «es difícil que jugadores que han disputado hoy -por el martes- los noventa minutos puedan estar el viernes, con tan poco tiempo de recuperación». Eso descarta a los Javi Castro, Manu Hernando, Aldasoro, Yeray, Sergio Martínez o Suleiman como titulares contra el Sanse.

Y los habituales del Racing vuelven al ruedo