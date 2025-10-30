Y los habituales del Racing vuelven al ruedo

La ficha del partido ante la Sociedad Deportiva Logroñés permite hacer un vaticinio bastante concreto de lo que puede ser el once titular de ... José Alberto para el partido de mañana -20.30 horas- frente a la Real Sociedad B en los Campos de Sport. Ya dejó caer el asturiano que «es difícil que jugadores que han disputado hoy -por el martes- los noventa minutos puedan estar el viernes, con tan poco tiempo de recuperación». Eso descarta a los Javi Castro, Manu Hernando, Aldasoro, Yeray, Sergio Martínez o Suleiman como titulares contra el Sanse.

Además, a diferencia de lo que ocurrió hace un par de temporadas en Zamora, el técnico verdiblanco no tuvo que echar mano de los gallos para intentar arreglar el pase a la siguiente ronda. Entonces, en el Ruta de la Plata tuvieron que entrar los Peque, Andrés Martín o Íñigo Vicente y, al final, ni con esas. En Logroño, el andaluz y el vasco ni siquiera estaban convocados, igual que Peio Canales o Gustavo Puerta. Los cuatro volverán al terreno de juego de inicio. No hay duda.

Unas 2.200 entradas vendidas para la visita de la Real Sociedad B Se han vendido unas 2.200 entradas para el partido de mañana ante la Real Sociedad B, aunque será difícil que se llegue al lleno en los Campos de Sport, debido al horario nocturno y a que coincide con la celebración del Samuín, que suele atraer a niños y mayores. Aún así, se espera una buena entrada en las gradas.

Sí que estaba Jeremy y, aunque estuvo calentando un rato, no hizo falta arriesgar con su presencia sobre el terreno de juego. Mejor. Así pues, con Villalibre habiendo disputado una hora de encuentro, el camargués apunta a la titularidad de nuevo contra el filial realista. Tampoco admite mucha discusión.

Lo mismo que Facu González y Pablo Ramón, que, aunque se desplazaron hasta Las Gaunas, no participaron en el encuentro y como su competencia lo jugó todo, echen cuentas. Lo único que puede albergar alguna duda es la entrada o no de Mantilla, que no jugó en Logroño por sanción. En el lateral derecho, Michelin y Marco Sangalli -que se marchó tocado- se repartieron un tiempo cada uno. La lógica dice que el canterano será el titular en esa parcela.

Para Maguette Gueye y Mario García, lo mismo. Además, en el caso del cántabro, es el único lateral izquierdo disponible ya que Jorge Salinas sigue lesionado. Y queda Jokin Ezkieta, titular habitual bajo los palos, que dejó hueco en Copa para el segundo de a bordo, Plamen Andreev.

Así pues, a ojo de buen cubero, tiene pinta de que José Alberto repetirá alineación por tercera jornada consecutiva. Y es que ante el Deportivo y en su visita a Mendizorroza para enfrentarse al Mirandés, al técnico asturiano le ha ido bien con esa formación. Pensará que, ¿para qué cambiar? Hasta ese encuentro frente al equipo gallego, siempre había cambiado. Parece que ahora el asturiano va encontrando el once que quiere para su Racing de esta temporada.