Íñigo Vicente señala a Andrés, que como Villalibre suma tres goles en las dos primeras jornadas. Juanjo Santamaría

Con hambre de caballa

El Racing, que con dos victorias y seis goles ha comenzado muy entonado la temporada, recibe al modesto Ceuta con un tempranero liderazgo a tiro | Arana, Michelin y Maguette son las bajas verdiblancas a falta de que se concreten los nuevos fichaje, y los ceutís tienen las ausencias de Younnes y Bodiger

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:38

El Racing tiene hambre. Mucha. Un equipo al que aún le restan las últimas actualizaciones, pero cuya configuración por defecto funciona a la perfección, tiene ... esta tarde la oportunidad de colocarse como madrugador líder de Segunda justo antes de que se cierre el mercado. De ahí lo del hambre. De fichajes y de puntos, en este caso ante el Ceuta. Con el recién llegado Pablo Ramón en el banquillo y las conocidas bajas de Arana, Michelin y Maguette, recibe al club caballa (Campos de Sport, 17.00 horas) en un partido para el que puede volver a agotarse el papel, aunque todavía quedan entradas disponibles –el plazo para la cesión de abono se cerró ayer a las cinco de la tarde– y por lo tanto las taquillas abrirán hoy. El excelente arranque de temporada, con pleno de victorias en las dos primeras jornadas; seis tantos y otros tantos puntos en el haber, ha mantenido el buen clima pese a la inquietud por unos refuerzos que llegan con cuentagotas: restan aún tres cuando faltan los mismos días para que se cierre el mercado.

