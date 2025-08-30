Con hambre de caballa

El Racing tiene hambre. Mucha. Un equipo al que aún le restan las últimas actualizaciones, pero cuya configuración por defecto funciona a la perfección, tiene ... esta tarde la oportunidad de colocarse como madrugador líder de Segunda justo antes de que se cierre el mercado. De ahí lo del hambre. De fichajes y de puntos, en este caso ante el Ceuta. Con el recién llegado Pablo Ramón en el banquillo y las conocidas bajas de Arana, Michelin y Maguette, recibe al club caballa (Campos de Sport, 17.00 horas) en un partido para el que puede volver a agotarse el papel, aunque todavía quedan entradas disponibles –el plazo para la cesión de abono se cerró ayer a las cinco de la tarde– y por lo tanto las taquillas abrirán hoy. El excelente arranque de temporada, con pleno de victorias en las dos primeras jornadas; seis tantos y otros tantos puntos en el haber, ha mantenido el buen clima pese a la inquietud por unos refuerzos que llegan con cuentagotas: restan aún tres cuando faltan los mismos días para que se cierre el mercado.

Pero lo que ocupa esta tarde a JAL y los suyos es corroborar ante el Ceuta el buen inicio de campaña y comenzar a consolidarse en cabeza. Por muy larga que sea la competición, como larga se le hizo al Racing la temporada pasada, la renta cosechada en los primeros meses puede ser providencial. De hecho, también el curso pasado fue la que propició que el equipo pudiera, pese a su hundimiento de final de curso, disputar la fase de ascenso. En una temporada llamada a ser de nuevo de crecimiento, el objetivo ahora es el ascenso, pese a que se diga con la boca pequeña, y el camino más corto son los dos primeros puestos.

Ampliar

Continuidad

Todo apunta a que José Alberto hará algunos cambios respecto al once del lunes ante el Albacete.Nada de revoluciones, pero sí un posible regreso a la puesta en escena de la jornada inaugural frente al Castellón. Aldasoro y Villalibre, suplentes en el Carlos Belmonte y vitales para desequilibrar el duelo cuando salieron en la segunda parte, apuntan a titulares. Especialmente el delantero, después de sus dos goles.

Por lo demás, no se prevén demasiados cambios y sí una defensa estable y sin novedades. PabloRamón, cuyo fichajes se oficializó el jueves, ha entrado ya en la convocatoria, pero su titularidad sería una sorpresa. Lo que no se puede descartar es que JAL le dé, en función de cómo evolucione el partido, algunos minutos para que vaya engrasando y entrando en la dinámica del equipo... y de la competición, algo muy importante tras un año inactivo por su lesión de rodilla.

En una lista aún corta de efectivos del primer equipo pero algo más nutrida por la recuperación de Michelin y la llegada de PabloRamón, varios jugadores del Rayo Cantabria y el juvenil volverán a completar la convocatoria, aunque en este caso el verbo puede no ser el más acertado. Jorge Salinas apunta una vez más a titular, Sergio ha tenido minutos en las dos primeras jornadas –de inicio el lunes– y los dos se han encontrado con el premio añadido de su convocatoria para la selección sub 19.

Las frases Racing José Alberto López «Hemos tenido una evolución muy marcada. Nuestro equipo es de carácter ofensivo y no podemos ir a la contrade ello, pero buscamosque sea más equilibrado» Ceuta José Juan Romero «Vamos a competir con lo que tenemos como animales, nos vamos a agarrar a esta categoría. Hemos podido con tantas cosas que vamos a poder con esto también»

También Jeremy ha tenido protagonismo. Esta tarde lo más probable es que comience en el banquillo en un partido muy significativo para él. El Ceuta está muy interesado en su cesión, que ya ha solicitado al Racing, pero el club no ha contestado a la espera de que se concreten o no los refuerzos que restan por llegar en el ataque. Si finalmente Chema Aragón no consigue materializarlos en estos últimos días de mercado, como es su plan, el canterano tendrá que quedarse en la plantilla para que disponga de alternativas en la delantera y en la mediapunta. El ejemplo más evidente, su titularidad del lunes. Quedan tres días, hasta la medianoche del lunes, para que la plantilla del Racing quede definitivamente configurada. O casi, porque con fichas profesionales libres tendrá derecho a inscribir jugadores en paro sin necesidad de esperar a que en enero de abra la ventana invernal.

De momento, a JAL le ha ido muy bien con lo que tiene, pero la plantilla adolece aún, y así lo reconocen tanto el técnico como el director deportivo, de falta de profundidad de armario. Algo fundamental para evitar el riesgo de que el equipo se caiga conforme avancen los meses.

Los caballas

El Ceuta, heredero en cierto modo del extinto Atlético Tetuán, que se escindió en dos con la independencia de Marruecos —uno es el actual Mogreb Atlético Tetuán y otro se trasladó a Ceuta para fusionarse y alumbrar tras varios cambios de nombre al actual equipo caballa– llega con la peculiaridad de que es complejo adelantar quien ocupará la portería. No por lesiones, sanciones, problemas extradeportivos o fallas de rendimiento, sino porque José Juan Romero ha decidido seguir la misma estrategia del año pasado y rotar a Pedro López y Vallejo.

Por el momento ya han jugado un partido cada uno, y si no hace un nuevo cambio, será el primero el que defienda la meta ceutí. También lo hace sin estrenarse aún en su regreso a la categoría de plata, después de 57 años, tras caer en las dos primeras jornadas ante Real Valladolid (3-0) y Sporting (0-1). No le ha tocado un calendario nada sencillo en el arranque de competición al equipo caballa, que llega además con las sensibles bajas de Younnes y Bodiger en el centro del campo respecto a la semana pasada.

Conoce su papel de modesto que ha llegado con la intención de quedarse y recurre al discurso épico: «Nosotros vamos a competir, con lo que tenemos, como animales, nos vamos a agarrar a esta categoría. Vamos a apretar y saber dónde estamos. Aquí no hay que mirar para atrás para nada. Aquí, para adelante. A día de hoy trabajo a muerte con lo que tengo, tratando de crecer, y no nos vamos a poner a excusarnos en nada. Esto es Ceuta y somos el Ceuta, hemos podido con tantas cosas que vamos a poder con esto también», decía en la previa su entrenador.

Con este escenario, el Racing es necesariamente favorito, pero eso de la 'liga hipertensión' continúa muy al día y no puede dar nada por hecho. Sobre todo tras un excelente arranque que necesariamente lleva al subconsciente colectivo un concepto del que Sebastián Ceria abomina aún más que del 'sufringuismo': la paparda. Pero por ahora lo que toca es seguir suspendiendo la incredulidad. Como dice el porteño con su argentinismo: «Que se la crean». Todos; comenzando por los propios futbolistas. Y para eso, la mejor receta, además de la llegada de esas dos o tres últimas incorporaciones que aún restan, es enlazar la tercera victoria consecutiva y demostrar fiabilidad en uno de esos partidos ante rivales teóricamente más débiles sobre los que se cimentan en muchas ocasiones los éxitos. Y también, por si resulta que este año sí, los ascensos.

.