Igual defiende la «magnífica» relación entre Casona y Racing

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, defendió ayer la «magnífica» relación que hay entre el Ayuntamiento y el Racing a nivel institucional y entre ella ... y el presidente de la entidad verdiblanca, Manuel Higuera, en el ámbito personal. «Voy a hablar de mí, pero me consta que tampoco la otra parte va a consentir que por malos entendidos, que por intoxicaciones políticas o que por diferentes intereses pueda haber una brecha donde realmente no la hay», recalcó la regidora, a preguntas de los periodistas, sobre la propuesta del club para ampliar los Campos de Sport.

Igual subrayó su buena relación con Manuel Higuera. «Es una persona de mi confianza, que me cae bien, que tengo relación con él y con la que hablo, y no voy a ocultar mi sorpresa con esta bola que todavía me cuesta entender», ha dicho.

La alcaldesa insistió en que del proyecto para ampliar el estadio encargado por el club todavía no conoce más que «dos infografías» que se le presentaron en una reunión y no cree que se haya producido ningún desencuentro entre el Consistorio y el club en este sentido. «Esas infografías que dijo la concejala es el avance que dice el Racing», añadió.

Tras destacar que los propietarios del Racing, Sebastián Ceria y Manuel Higuera, son «una suerte para la ciudad» y para el club, explicó que en las conversaciones que mantuvieron sobre este asunto no fue consciente de que el club esperaba una respuesta porque «nada» se le preguntó y la alcaldesa lo entendió como «unas ideas a futuro».

«Cuando esa conversación de despacho la saca al terreno político el PRC, nosotros contestamos y decimos que no hay ningún proyecto y es el Racing el que dice que ellos, y ahora hago eco de su comunicado, han encargado y pagado un proyecto que no dicen que me lo presentaron. Sí que hablamos de un avance, con lo cual es totalmente compatible», ha insistido. Gema Igual desvinculó esa propuesta de ampliación de las obras recogidas en el convenio firmado con el club para acometer mejoras en el estadio, porque es «totalmente independiente».

«Para quien ahora también dice malintencionadamente que la alcaldesa no quiere ampliar los Campos de Sport, es que yo ni he contestado porque ni se me ha preguntado, pero es que ahora yo no puedo contestar porque no sé que de qué ampliación estamos hablando y, además, estaría engañando a los santanderinos si ahora mismo tenemos 1,7 millones de euros ya destinados a arreglar las cubiertas y si ahora mismo tenemos 1,6 ya reservados para hacer la accesibilidad», dijo Igual.