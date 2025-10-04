El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manolo Higuera y Gema Igual, durante la firma del convenio sobre los Campos de Sport. Celedonio

Igual defiende la «magnífica» relación entre Casona y Racing

La alcaldesa insiste en que del proyecto para ampliar el estadio encargado por el club todavía no conoce más que «dos infografías»

EFE

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, defendió ayer la «magnífica» relación que hay entre el Ayuntamiento y el Racing a nivel institucional y entre ella ... y el presidente de la entidad verdiblanca, Manuel Higuera, en el ámbito personal. «Voy a hablar de mí, pero me consta que tampoco la otra parte va a consentir que por malos entendidos, que por intoxicaciones políticas o que por diferentes intereses pueda haber una brecha donde realmente no la hay», recalcó la regidora, a preguntas de los periodistas, sobre la propuesta del club para ampliar los Campos de Sport.

