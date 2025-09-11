José Alberto ya dispone de los internacionales
El Racing prepara el partido ante la Cultural Leonesa ya con Andreev, Peio Canales, Sergio Martínez y Jorge Salinas. Los únicos ausentes son los lesionados Maguette Gueye y Juan Carlos Arana
Santander
Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:30
El Racing avanza en la preparación del partido del próximo domingo, a las 16.15 horas, frente a la Cultural Leonesa en los Campos de ... Sport. Y José Alberto gana efectivos en el trabajo diario, ya que en la sesión de este jueves ya se incorporaron a todos los efectos los internacionales: Plamen Andreev, Jorge Salinas, Sergio Martínez y Peio Canales.
Así pues, los únicos ausentes, un día más, fueron los lesionados Maguette Gueye y Juan Carlos Arana, aunque al canario sí que se le pudo ver por las Instalaciones Nando Yosu dentro de su proceso de recuperación.
Durante la sesión, José Alberto realizó numerosas probaturas de cara a recibir al cuadro leonés y tiene pinta de que puede haber novedades en cuanto a nombres y en cuanto a posiciones. Michelin tiene opciones de entrar en el lateral derecho; o Pablo Ramón o Facu González podrían estrenarse como titulares en el centro de la zaga -probablemente sólo uno de los dos- y el retorno de Peio Canales puede modificar la estructura de ataque, con el futbolista cedido por el Athletic en la mediapunta e Íñigo Vicente desplazado a la izquierda.
Otra duda es ver si el gran partido de Jeremy en Almería, clave para el triunfo racinguista, le servirá al camargués para tener más protagonismo ante la Cultural Leonesa.
