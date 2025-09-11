El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto da instrucciones a sus futbolistas durante la sesión del miércoles. Roberto Ruiz

José Alberto ya dispone de los internacionales

El Racing prepara el partido ante la Cultural Leonesa ya con Andreev, Peio Canales, Sergio Martínez y Jorge Salinas. Los únicos ausentes son los lesionados Maguette Gueye y Juan Carlos Arana

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:30

El Racing avanza en la preparación del partido del próximo domingo, a las 16.15 horas, frente a la Cultural Leonesa en los Campos de ... Sport. Y José Alberto gana efectivos en el trabajo diario, ya que en la sesión de este jueves ya se incorporaron a todos los efectos los internacionales: Plamen Andreev, Jorge Salinas, Sergio Martínez y Peio Canales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  2. 2 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  3. 3

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  4. 4

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  5. 5

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  6. 6

    Empieza el curso en los institutos de Cantabria con huelga de profesores
  7. 7

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  8. 8 Miguel Ángel Revilla da la última hora sobre la demanda del Rey Juan Carlos: «No veo que llegue la carta»
  9. 9

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  10. 10

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes José Alberto ya dispone de los internacionales

José Alberto ya dispone de los internacionales