Un mal día en la oficina

Tribuneros Santander Lunes, 14 de abril 2025, 11:24 Comenta Compartir

Juan Calzada Seguimos en el túnel

Pasamos por una racha muy negativa para nuestras aspiraciones. En primer lugar, un equipo que busca el ascenso directo no puede ofrecer la endeblez defensiva ... que se ofreció ayer. Reconocemos que el Castellón ha llegado tantas veces que se pudo llevar los tres puntos. En segundo lugar, nuestro oro molido, la parte delantera, está en el lado oscuro; solo 'Karrika' logró gol. Un fallón Arana no alcanza el nivel exigible; Andrés, que mantiene el tipo, no es suficiente e Íñigo no acaba de estar en el top y por desgracia los refuerzos no aportan. Es decir, si es necesaria una media inglesa para estar arriba, o empezamos ya, o no llegamos. No hay ya tanto margen. El Elche no falla, el Levante colocado y los que vienen a rebufo siguen… Huesca vuelve a ser el objetivo para encontrar nuestro juego y nuestra solidez defensiva. Ezkieta no debe de ser siempre el mejor del equipo. Si es así algo malo pasa. En Huesca esperamos el final del túnel.

Bernardo Colsa Las cuentas siguen saliendo Desde hace bastantes semanas, hay una conjura: ganemos lo de casa que, o nos da, o andaremos muy cerca. Fieles a ese mantra, desde el día del Cádiz la racha era inmaculada en El Sardinero. La jornada daba opción para acercarnos y había nervios en la previa. En la grada y el campo. Pero no jugó bien el equipo, facilitando el juego del Castellón. Y aunque el partido se pudo ganar, es más que evidente que también se pudo perder. Nos fuimos a casa con malas sensaciones. Es lo que más nos debe preocupar, que no somos ahora tan poderosos, tan fiables. Pero seguimos ahí, las cuentas de la vieja siguen dando. A espabilar, que capacidad hay de sobra. José María Lavín El Principio de Parsimonia El Principio de Parsimonia, también conocido como la 'Navaja de Guillermo Ockham', dice que ante varias explicaciones para un fenómeno, la más simple suele ser la mejor y que no es necesario multiplicar distintas teorías o suposiciones sin necesidad. En el caso del empate de ayer con el Castellón, se aplica el principio perfectamente. Este equipo tuvo unos meses de locura y de sobrexcitación que se están pagando con una resaca final, donde jugadores decisivos como Arana, Vicente y Vencedor están exhaustos y que el fondo de armario que se trajo con tanto estrépito y alharaca, aun jugando muy bien como Maguette o marcando un gol como Karrikaburu, da para lo que da, es decir, para empatar con el Castellón. Y eso si Jokin Ezkieta está tocado por un ángel como estuvo ayer. Esa es la explicación más certera. No nos volvamos locos. Juan Ventayol Y después, ¿qué? En esta ocasión fue el pasamanos justo después de los recibimientos ruidosos y llenos de luz y color. Ayer ese desfile entre la afición no parecía presagiar lo que ocurrió después. De inicio, y teniendo la suerte de poder elegir, dos cambios significativos en el once sin variar el plan y minutos y refresco para el equipo inicial. Más velocidad y más fuerza. Durante el partido pareció que a través de las manos y la voz de la afición no pasó la energía al equipo para superar al rival y llevarse los tres puntos. ¿Y ahora qué? ¿Dejamos de soñar con el ascenso y vamos a centrarnos en asegurar el playoff? Más no se puede pedir. El apoyo es incondicional desde fuera y en el terreno de juego, la plantilla está prácticamente al completo para elegir cada domingo. Sin embargo, estamos dilapidando incomprensiblemente una ventaja maravillosa. Y ahora abrimos el concurso de ideas para el próximo recibimiento en el Sardinero. Al menos que no sea por no intentarlo. Quedan tres partidos en casa y habrá que superarse cada domingo en el recibimiento, cosa que parece harto difícil.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Real Racing Club