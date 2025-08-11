Montero rebaja el tono en su presentación con el Málaga

Pedro Luis Alonso y Sergio Herrero Málaga | Santander Lunes, 11 de agosto 2025, 20:13 Comenta Compartir

Un tanto contenido y parco, quizás con algo de cautela seleccionando sus palabras, el exracinguista Javi Montero, fue presentado oficialmente ayer en Málaga. «Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de estar con el equipo y de pisar el campo ya. Los problemas de rodilla están olvidados, y la verdad es que estuve muy a gusto el otro día», manifestó el zaguero.

El sevillano rebajó el tono mostrado a través de las redes sociales, cuando afirmó que «quería seguir en el club y, por circunstancias, no han querido». Que la presentación se haya retrasado tampoco ha sido casualidad, intentando alejar al futbolista de la polémica. Esta vez cambió las palabras y los roles: «Fue la voluntad de los dos clubes. Ese interés y la mía. Fue todo un conjunto y se dio el buen camino. Me atraía el proyecto y aposté por ello y voy a dar todo por este club y lo mejor de mí».

Dicho esto, no profundizó en su marcha de Santander, envuelto en la polémica con el entrenador, José Alberto López, y el mal ambiente con gran parte del vestuario. «Lo único que tengo que decir es dar las gracias al Racing por darme la oportunidad, porque pude volver a España. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Venir aquí ha sido una voluntad entre las tres partes y al final es lo que he decidido. Se llevó a buen puerto. Ahora ya soy jugador del Málaga y es en lo que me centro», afirmó.

Además, Montero no quiso comparar este Málaga y su Racing de la pasada campaña. «En el Racing jugábamos muy arriba en la defensa, pero eso depende de cada equipo de cómo se trabaje. Pienso que el juego del Málaga es muy atractivo. Cuanto mejor estemos todos, irá mejor», argumentó.

Preguntado sobre las expectativas de que el Málaga progrese en relación a la campaña anterior y no pase apuros, manifestó que «el objetivo es intentar ganar cada partido y salir a competirlo. Después, donde quedemos nunca se sabe, porque la competición es muy larga y dura y nadie nos regalará nada».