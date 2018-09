Fútbol | Racing Munitis: «El Racing es mi casa» Munitis, entrenador del UCAM Murcia, en la rueda de prensa. / DM . El entrenador del Barrio Pesquero, al frente del UCAM Murcia, se enfrenta esta noche (20.00 horas en La Condomina) a su exequipo ASER FALAGÁN Santander Miércoles, 12 septiembre 2018, 12:08

Un partido «muy importante». No solo por lo obvio, por el obligado interés que un entrenador tiene en que su equipo gane partidos y supere rondas en cualquier competición, sino también por el rival. Pedro Munitis reconoce lo significativo que es para él el duelo de esta tarde noche entre el Racing y el UCAM Murcia (La Condomina, 20.00 horas). Los verdiblancos se enfrentan a los murcianos en la segunda ronda de Copa, de nuevo a partido único, con el morbo añadido de tener en el banquillo a uno de sus tótems: Pedro Munitis, el futbolista que más partidos ha jugado en Primera División con el club y también exentrenador racinguista, además de accionista.

«El partido es importante por lo que supone para el club, y para mí es especial porque el Racing es mi casa», ha reconocido el santanderino esta mañana, en la rueda de prensa previa al partido. Desde la distancia ha podido seguir al Racing, del que dice que «quiere tener la pelota, tiene buen juego interior» y es, a su juicio, «uno de los mejores equipos de Segunda División B».

En una eliminatoria abierta, Munitis no oculta que «el objetivo del UCAM es pasar de ronda», pero al igual que ocurre en Santander la prioridad es el ascenso de categoría. De nuevo en un paralelismo con lo que ocurre en los Campos de Sport, no se renuncia de antemano a superar eliminatorias en el torneo, pero se piensa más allá. En la Liga y el estado del equipo. De ahí que el cántabro tenga también como objetivo: «Acabar con los mismos efectivos que empezamos y no tener más lesionados». Y es que los murcianos no han tenido un buen arranque de temporada en este aspecto: «Esperemos que los problemas físicos pasen, nos vendría bien pasar de ronda y volver a coger la Copa dentro de un mes», reconocía su entrenador. «Alineamos a quienes están disponibles para jugar, casi no estamos pudiendo elegir el once titular en ningún partido», ha añadido.