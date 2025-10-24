El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Puerta, Salinas, Sergio y Jeremy, cuatro de los futbolistas que puede perder el Racing por la ventana internacional. Junto a ellos, Castro . Javier Cotera

Pánico al parón

Cuando en noviembre se abra la nueva ventana de partidos internacionales, el Racing corre el riesgo de perder hasta siete futbolistas por la política de LaLiga de no detener la Segunda División

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

A mediados de noviembre, en concreto el día 15, se disputa la 14ª jornada de Segunda División. En esa fecha, el fútbol de élite estará ... detenido por una nueva ventana de selecciones. Pero no todo. Porque ese día el Racing recibirá al Granada en los Campos de Sport y puede hacerlo con muchas bajas, puesto que las competiciones internacionales amenazan con arrebatar a los de JAL hasta a siete futbolistas. La Segunda española no detiene su calendario, a diferencia de lo que ocurre con otras competiciones europeas, y los verdiblancos pueden pagar las consecuencias.

