Pánico al parón

A mediados de noviembre, en concreto el día 15, se disputa la 14ª jornada de Segunda División. En esa fecha, el fútbol de élite estará ... detenido por una nueva ventana de selecciones. Pero no todo. Porque ese día el Racing recibirá al Granada en los Campos de Sport y puede hacerlo con muchas bajas, puesto que las competiciones internacionales amenazan con arrebatar a los de JAL hasta a siete futbolistas. La Segunda española no detiene su calendario, a diferencia de lo que ocurre con otras competiciones europeas, y los verdiblancos pueden pagar las consecuencias.

LOS POSIBLES AFECTADOS Plamen Andreev (Portero) Aunque no está recibiendo la llamada de la absoluta, el segundo guardameta racinguista es asiduoen la sub 21 búlgara

Jorge Salinas (Lateral/Central) Es un fijo en los planes del seleccionador sub 19 y si no media lesión sería una sorpresa mayúscula que faltara en cualquier lista

Facu González (Central) Aspira incluso a disputar el Mundial con Uruguay. Marcelo Bielsa ya le ha convocado con la absoluta, aunque aún sin debutar

Gustavo Puerta (Mediocentro) El fichaje estrella de este verano ya es internacional con Colombia y lomás probable es que vuelva a ser citado

Sergio Martínez (Mediocentro) Las oportunidades quele ha dado José Alberto, incluso de inicio, han propiciado que entreen la selección sub 19

Peio Canales (Mediapunta) Llamado a ser un fijoen la nueva generaciónde la sub 21, tambiénha disputado el Mundial sub 20 de Chile

Jeremy Arévalo (Delantero) El Pichichi de Segunda llama a la puerta dela selección absoluta de Ecuador, ademásde tener edad sub 21

El Racing -y otros equipos, pero con el salto de calidad que han experimentado los cántabros puede ser uno de los más afectados- está entre los perjudicados por una situación que los técnicos de la categoría de plata, comenzando por José Alberto López, consideran insostenible y perjudicial. Después, cuando en la 15ª jornada, visite El Plantío para enfrentarse al Burgos, los racinguistas habrán recuperado a buena parte de los jugadores, aunque no necesariamente a todos. Y después de disputar un compromiso en evidente inferioridad.

No se trata además de una situación derivada de una excesiva presencia de extracomunitarios o futbolistas no nacionales, porque de producirse esta circunstancia -todavía tienen que hacerse públicas las convocatorias, para lo que queda más de dos semanas-, de esas siete potenciales bajas tres o cuatro lo serían de futbolistas españoles. Por una parte, Peio Canales, que ya ha entrado en alguna lista de la sub 21 y formó parte de la selección española sub 20 que disputó el Mundial de Chile.

Por otra, Sergio Martínez y Jorge Salinas forman parte de la sub 19. En este caso no hay ningún compromiso internacional, pero la Federación Española ha fijado una concentración de este combinado del 10 al 18 de ese mes de noviembre. Una situación espacialmente gravosa, puesto que el Racing perdería a sus futbolistas sin que siquiera fuera para disputar un partido con la selección.

Está por otra parte el caso de Jeremy. Este último canterano es más señalado aún, puesto que jugó con España en las categorías inferiores y posteriormente lo ha hecho con Ecuador. Ahora, en plena eclosión, el camargués tiene derecho a participar con cualquiera de los dos combinados -de ahí lo de tres o cuatro-, siempre que le convoquen, y en el caso del sudamericano se ha visto de pronto con posibilidades, incluso, de ser citado para la selección absoluta pese a estar aún en edad sub 21.

A ellos se unen tres extracomunitarios. Por un lado, Gustavo Puerta es internacional con Colombia y tiene sólidas aspiraciones de mantenerse entre los elegidos. Por otra parte, el joven Facu González, que ha jugado en todas las secciones inferiores de Uruguay y ha estado ya una vez convocado por la selección absoluta -aunque sin llegar a debutar- no oculta que uno de los motivos por los que ha recalado en el Racing es disfrutar de minutos para estar en condiciones de regresar a la celeste e incluso disputar el próximo Mundial.

Por último, la selección búlgara sub 21 se mide el 18 de noviembre a Escocia y en las últimas listas ha estado el portero verdiblanco Plamen Andreev. Sería una baja de menor consideración al ser Jokin Ezkieta el titular, con lo que más allá de la necesaria convocatoria de Laro no debería tener, salvo contingencia de última hora, más consecuencias. Pero no deja de ser una baja más. La de un guardameta, de paso, contratado para poder suplir con solvencia cualquier eventual ausencia del vasco, e incluso parta poder disputarle el puesto.

En consecuencia, y siempre a expensas del rendimiento de sus futbolistas y las decisiones que tomen los respectivos seleccionadores, el Racing corre el riesgo evidente de perder dentro de menos de un mes nada menos que a siete jugadores, sin tener en cuenta bajas por sanción o lesión que eventualmente pudieran producirse. Un grave contratiempo en un equipo que busca el ascenso y en una competición de extrema exigencia.

Hasta ahora el club apenas había sufrido esta versión algo más modesta del 'virus FIFA' como consecuencia de su propio estatus en la categoría de plata, pero conforme ha crecido económica y deportivamente, y conseguido con ello reunir una plantilla con mayor peso específico, ha comenzado a sufrir las consecuencias de las convocatorias internacionales y, de paso, la de una política que solo se sigue, entre las grandes ligas, en España: la de no detener la segunda categoría durante los parones internacionales.