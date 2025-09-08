El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Vicente alienta a la afición racinguista tras uno de los goles de Jeremy. LOF

Pleno y líder en solitario

El triunfo del Racing en Almería y la derrota del Sporting el sábado en Riazor dejan al equipo cántabro sin compañía al frente de la clasificación

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El Racing ha adelantado plazos con respecto a la pasada temporada. Si en el curso anterior el equipo de José Alberto se colocó como líder ... en solitario en la sexta jornada, en esta ocasión lo ha logrado dos antes, tras la disputa de la cuarta. El triunfo verdiblanco en Almería, unido a la derrota del Sporting el sábado en Riazor (1-0) frente al Deportivo, deja a los cántabros como único equipo de Segunda División que cuenta sus cuatro encuentros por victorias y, por lo tanto, como destacado al frente de la tabla.

