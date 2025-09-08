Pleno y líder en solitario

El Racing ha adelantado plazos con respecto a la pasada temporada. Si en el curso anterior el equipo de José Alberto se colocó como líder ... en solitario en la sexta jornada, en esta ocasión lo ha logrado dos antes, tras la disputa de la cuarta. El triunfo verdiblanco en Almería, unido a la derrota del Sporting el sábado en Riazor (1-0) frente al Deportivo, deja a los cántabros como único equipo de Segunda División que cuenta sus cuatro encuentros por victorias y, por lo tanto, como destacado al frente de la tabla.

Los montañeses pasan a aventajar en tres puntos al segundo clasificado, que sigue siendo el Sporting, mientras que saca cuatro a los otros tantos equipos que ocupan plaza de play off de ascenso a Primera División: Valladolid, Deportivo, Cádiz y Málaga. Y son cinco unidades con respecto al séptimo, el primero de los que no logra premio al final de curso.

Sin embargo, todo esto puede cambiar esta noche, porque esa séptima plaza la ocupa un Andorra que visita Ipurúa. Si los del Principado son capaces de superar al Eibar, se colocarían en la segunda posición, a sólo dos puntos de los de José Alberto.

Todos los equipos han logrado inaugurar sus casilleros de puntos después de cuatro jornadas disputadas. Incluido la Cultural Leonesa, próximo rival verdiblanco. Los de Raúl Llona, que visitarán el próximo domingo los Campos de Sport de El Sardinero, empataron ayer frente al Leganés para sumar su primer punto en la campaña de regreso al fútbol profesional.

También se quitó el cero de encima una de las sorpresas negativas en este inicio de la competición: el Granada. El equipo de Pacheta, llamado en principio a pelear por el ascenso a Primera División, logró rescatar un punto de su visita a Málaga, aunque continúa en puestos de descensos y, ya a estas alturas, a uno de la permanencia, a siete del play off y a once del propio Racing.

Hasta cinco de los encuentros de la jornada se resolvieron con empates, por lo que muchos puntos se van al limbo y el equipo cántabro se ve beneficiado tras lograr el triunfo en Almería. El problema para los verdiblancos, y como ya aprendió el racinguismo el pasado curso, es que esta Liga es larguísima y queda mucho.