José Alberto y Peio Canales, durante una sesión. Javier Cotera

El Racing prepara la visita a Las Palmas con la única ausencia de Salinas

José Alberto busca sustituto para los sancionados Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:39

Comenta

El Racing continúa con la preparación del partido del domingo -14.00 horas- frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Gran Canaria. Un duelo entre dos aspirantes al ascenso a Primera División.

Una sesión intensa y con relativa normalidad en las Instalaciones Nando Yosu, de La Albericia, en la que la única ausencia fue la de Jorge Salinas. El canterano se ejercitó en el gimnasio. Sigue pendiente de las últimas pruebas para confirmar que el hueso de la mandíbula ha soldado correctamente para volver a integrarse en el grupo.

MÁS INFORMACIÓN

Por lo demás, José Alberto no dio muchas pistas sobre el once que puede alinear en las islas. De momento, tiene que buscar sustitutos para los sancionados Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla. Sobre este último, el Racing ha desistido de recurrir ante el Comité de Competición por la quinta cartulina amarilla que vio el viernes ante la Real Sociedad B, ante las explicaciones del propio Comité.

Marco Sangalli, Suleiman Camara y Yeray son los candidatos a sustituir al extremo y Michelin el reemplazo lógico para el lateral derecho.

