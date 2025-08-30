Muchas victorias ante muchos Ceutas

No es inédito que un equipo de Ceuta visite Santander para enfrentarse al Racing, aunque teniendo en cuenta que el actual ha cambiado de nombre ... más veces que un calendario de días y que por el camino ha sumado absorciones, fusiones y reinvenciones, podemos asegurar que la Agrupación Deportiva Ceuta FC se enfrentará hoy al conjunto cántabro por primera vez con este nombre, con el que actúa desde 2013. Eso sí, es el mismo Ceuta que jugó en los Campos de Sport en los cuarenta.

Los enfrentamientos entre el Racing y un equipo ceutí, sea el que sea, tienen su historia. Hay que remontarse a 1933 para sumergirse en sus inicios, cuando el Racing llevó a cabo una gira por el norte de África ganando en Orán al Olympique de Lillois (0-6), al Rabat en Casablanca (0-2) y en el mismo campo al Ceuta Sport (4-6). Tras aquel partido de carácter amistoso en Casablanca, vendrían diez más de carácter oficial en Liga y Copa, con la curiosidad de que no hubo ningún empate: nueve victorias para los racinguistas y una para los ceutís. El primero, en Segunda, en la temporada 44-45, en el Municipal Alfonso Murube ceutí contra la Sociedad Deportiva Ceuta, nombre al que se había tenido que acoger el Ceuta Sport para eludir la prohibición gubernamental de utilizar nombres extranjeros, como le ocurría también al Racing.

Aquel estreno del 8 de octubre de 1944 se cerró con una victoria arropada por los muchachos montañeses que allí cumplían el servicio militar y que animaron a su equipo con el cántico del 'Ra, ra, ra'. Los seguidores racinguistas se reunieron en torno a una pancarta que invitaba a los futbolistas a repetir el triunfo de los remeros de Pedreña, cuya trainera estaba intratable en aguas del Cantábrico y acababa de obtener el Campeonato de España.

El partido en los Campos de Sport en esa temporada también supuso una victoria para el Racing (2-1) con goles de Llona y Miguel Muñoz. Ambos equipos volverían a coincidir en la temporada siguiente con sendas victorias en Santander (4-0), con goles de Lorín, Saras (dos) y Llona, y en Ceuta (1-3), con los tantos anotados por Felipe y Saras (dos).

En 1967 coincidieron en la Copa del Generalísimo, pero el club se había convertido en el Atlético Ceuta, una fusión llevada a cabo en 1956 entre la SD Ceuta y el Atlético Tetuán motivada por la independencia de Marruecos. El Racing ganó en el Alfonso Murube (1-2) con tantos de Juan Carlos y Molina y en los Campos de Sport (2-1) con los goles de Chisco y Antonio Gento.

El siguiente enfrentamiento con los ceutís se produjo en la Copa de 1979. El rival era la Agrupación Deportiva Ceuta, equipo fundado en 1970 que no tiene nada que ver con el actual y que se disolvió en 1992. En el partido de ida de los dieciseisavos de final, el Racing cayó derrotado en El Sardinero (0-1), pero pudo levantar el resultado adverso ganando en Ceuta (0-2) con goles de Javi y Quique Setién.

Los últimos enfrentamientos con un equipo de Ceuta fueron en la temporada 80-81 en Segunda. El rival continuaba siendo la AD Ceuta, derrotado en la ciudad autónoma (0-1) con gol de Amarilla y en Santander (2-0) con tantos de Quique Setién y Alarcón en partido disputado el 15 de marzo de 1981. Aquella temporada el Racing ascendió a Primera División. A ver si se repite la historia.