El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alineación racinguista que jugó en Ceuta en 1944. Garín, Modesto, Suárez,Álvarez, Casamichana, Caller, Felipe y Pombo. Agachados: Saras, Orizaola y Llona.

Muchas victorias ante muchos Ceutas

El primer enfrentamiento contra un equipo de la Ciudad Autónoma data de 1933

Raúl Gómez Samperio

Raúl Gómez Samperio

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:38

No es inédito que un equipo de Ceuta visite Santander para enfrentarse al Racing, aunque teniendo en cuenta que el actual ha cambiado de nombre ... más veces que un calendario de días y que por el camino ha sumado absorciones, fusiones y reinvenciones, podemos asegurar que la Agrupación Deportiva Ceuta FC se enfrentará hoy al conjunto cántabro por primera vez con este nombre, con el que actúa desde 2013. Eso sí, es el mismo Ceuta que jugó en los Campos de Sport en los cuarenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  3. 3

    El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025
  4. 4

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  5. 5

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  6. 6

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  7. 7

    Flores y más flores
  8. 8

    Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación
  9. 9 El «deterioro» de la terraza del Rhin obliga a reducir el aforo permitido para ver los fuegos esta noche
  10. 10 Gerardo, un hombre generoso, un romántico de la amistad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Muchas victorias ante muchos Ceutas

Muchas victorias ante muchos Ceutas