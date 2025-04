Remontada en la sección de sucesos

En el fútbol profesional, a estas alturas, lo mas importante es ganar. Por lo civil, por lo criminal, que diría Luis Aragonés, o por lo ... videoarbitral. Da igual. Nadie mirará de dónde vienen los puntos cuando se haga el recuento final. El Racing se llevó tres puntos importantísimos en medio de la sección de sucesos. Una remontada en El Alcoraz que llegó después de que el Huesca se adelantase en el minuto 5 y de que en el 58 dos jugadores del Huesca se fuesen a la calle con roja directa después de que entrasen a intervenir desde la sala VAR. El equipo cántabro supo gestionar a la perfección su superioridad numérica y se llevó tres puntos, ante un rival directo, que pueden ser claves de cara a la lucha por el ascenso a Primera División. Como dijo el speaker del estadio oscense antes del comienzo del encuentro: «Si se sube al campanario es para tocar la campana». Para ver las vistas desde arriba no merece la pena subir.

Una única novedad presentó José Alberto en su once para visitar El Alcoraz. La obligada y con el mejor nombre posible para buscar la victoria: Unai Vencedor fue el sustituto del sancionado Maguette Gueye en el doble pivote verdiblanco. Por lo demás, repetido respecto al empate contra el Castellón, incluidos Álvaro Mantilla, en el centro de la zaga, y Karrikaburu, en la delantera.

Huesca Dani Jiménez (Pereda, min. 66), Jordi Martín (Hugo Vallejo, min. 78), Rubén Pulido, Loureiro, Gerard Valentín, Javi Pérez, Javi Pulido, Soko (Joaquín, min. 77), Vilarrasa, Kortajarena (Blasco, min. 60) y Sielva. 1 - 3 Racing Ezkieta, Michelin (Marco Sangalli, in. 79), Mario García, Mantilla, Javi Castro, Aldasoro (Rober González, min. 80), Vencedor, Andrés Martín, Pablo Rodríguez, Íñigo Vicente (Ekain, min. 86) y Karrikaburu (Meseguer, min. 86). Equipo arbitral: González Díaz, del Comité Asturiano. Asistido en las bandas por Novoa Hernández (Asturiano) y Landrove Lago (Gallego). Cuarto: Gil Soriano (Gallego); VAR: Caparrós Hernández (Valenciano) y AVAR: Milla Alvéndiz (Andaluz).

Goles: 1-0, min. 5: Kortajarena. 1-1, min. 51: Mario García. 1-2, min. 82: Andrés Martín. 1-3, min. 97:Arana.

Amonestaciones: Amarilla a los locales Sielva, Javi Pérez, Rubén Pulido y Kortajarena y a los visitantes Andrés Martín, Íñigo Vicente, Arana y Aldasoro. Expulsó con roja directa a los oscenses Javi Pulido y Loureiro y con doble amarilla a Hugo Vallejo.

Desde que Íñigo Vicente mandó el balón al cielo de Huesca, el equipo local estuvo, gracias también a la buena presión verdiblanca, sin pasar del centro del campo dos minutos y veinticinco segundos. De repente, balón largo, Soko que le gana la carrera a Mantilla y el disparo del camerunés se marcha por encima del travesaño. Bienvenidos a El Alcoraz.

Minuto 5. Esta vez por la banda izquierda. El Huesca roba el balón en zona de lateral y en la grada ya todo el mundo sabía hacia dónde iba a ir el envío. Soko le hizo el roto a la zaga racinguista, se plantó en el área y cedió a su derecha, donde Kortajarena embocó a placer.

Si había un plan, a José Alberto y los suyos se les vino abajo a la primera de cambio. Había que ver la capacidad de reacción racinguista. En la primera buena combinación cántabra en ataque, el balón termina en un Karrikaburu escorado que le dejó marca en el cuerpo a Dani Jiménez con el pelotazo que le pegó.

El Huesca, en ventaja, no iba a arriesgar demasiado, así que el dominio quedaba para los verdiblancos, que empezaron a rondar con asiduidad el área aragonesa. Un centro chut de Andrés Martín botó sobre el larguero antes de marcharse fuera. Tarde, pero el Racing estaba bien, intenso, combinando, recuperando rápido...

Pero los minutos iban pasando y el empate no llegaba. Eso acercaba más a los cántabros a la frustración y el Huesca le enseñó a los visitantes que, que con su perfeccionada arma, con poquito, podía volver a golpear. Soko peinó el balón para dejar a Javi Pérez camino del área, pero el centro final lo agarró Ezkieta. También trincó el meta navarro una pelota que, con la duda, estuvo a punto de llevarse Soko para hacer el segundo. Mientras tanto, un flojete remate de cabeza de Javi Castro se marchaba junto al poste derecho de la meta aragonesa.

Ampliar hasta tres expulsiones se produjeron durante el encuentro LOF

Clara, clara iba a ser la ocasión de Pablo Rodríguez. El canario se quedó en tan buena posición, que quizá no se lo esperaba ni él. Al final, los zagueros se le echaron encima y su remate, ni fue remate ni fue 'na'. Fácil para Dani Jiménez. En absoluta ventaja se quedó también Soko en el otro área, pero Michelin, muy rápido, le rebañó por detrás el balón al exracinguista. Que estuvo a punto de anotar en la acción siguiente. El Racing robó tras el córner en contra, pero Andrés Martín perdió la pelota y el africano cabeceó por encima de la escuadra el centro de Loureiro.

El tramo final de la primera parte se consumió entre choques, protestas, mosqueos y faltas. Y eso, al final, beneficia al que va ganando. Al que marcha por detrás en el marcador lo único que consigue es ofuscarle más. Porque el tiempo se pira y no se juega más. El árbitro se guardó las cartulinas. Las guardó todas para la segunda parte. Al vestuario. Descanso.

A la salida, ambos equipos bailaron tango. El Huesca dio unos pasitos hacia delante, incomodando la creación verdiblanca. Los racinguistas dieron otros tantos hacia atrás, como queriendo obligar a los aragoneses a desplazar en largo directamente.

La tensión con la que terminó la primera parte permaneció sobre el césped. Aldasoro se llevó un manotazo en la cara de Kortajarena, el Huesca se lanzó al ataque y Soko acabó teniendo una buena ocasión que detuvo Ezkieta. Luego, el centrocampista verdiblanco devolvió el recado y se llevó una amarilla que le hará perderse el choque contra el Deportivo.

El Racing había vuelto incómodo al terreno de juego y Andrés Martín, con un latigazo duro desde la frontal pareció querer quitar las dudas de encima a su equipo. Pero iba a venir el VAR a ayudar al equipo cántabro. Loureiro cazó a Pablo Rodríguez en la salida del balón. El canario, dolorido, se quedó un rato en el suelo. El árbitro amonestó al jugador oscense y, un rato largo después, con el mediapunta verdiblanco todavía en el suelo, recibió la llamada de Las Rozas. Frente a la pantalla, empezó el teatro de cada uno. Los racinguistas se llevaban las manos a la cabeza. Los locales, que qué vas a pitar.

A Loureiro le quitaron el caramelo de limón y le dieron el de fresa. A la calle. Pero la cosa no acabó ahí. A Javi Pulido la protesta se le fue de las manos, nunca mejor dicho. El capitán del Huesca hizo el gesto de tener las muñecas atadas. El VAR se chivó y otro que se marchó a la calle. De once a nueve con el balón parado.

El apocalipsis

Cuando el juego por fin se reanudó, el Racing no tardó en sacar partido a su superioridad numérica ante un Huesca que le empezaron a caer todas las desgracias sobre sí mismo. Entre las protestas de la grada, Dani Jiménez sacó, con unos fantásticos reflejos, un cabezazo a bocajarro de Karrikaburu. Mario García empujó el rechace para hacer el empate y el portero local tuvo que ser sustituido tras lesionarse gravemente en la caída. Se partió el codo.

Quedaba más de media hora –con el tiempo que había que añadir– y el Racing tenía que manejar bien sus argumentos. Michelin, con un duro lanzamiento de falta, hizo sonar la valla publicitaria posterior. Momento en el que José Alberto dio entrada a Arana por Pablo Rodríguez para cambiar el dibujo a un 4-4-2.

Vencedor estrenó al nuevo portero con una volea picada. Respondió bien el cántabro Pereda en su debut en el fútbol profesional para repeler el balón. Acto seguido, Aldasoro, a la salida de un córner y solo en el área, como que no se la esperaba y remató horrible. Y Arana completó una buena acción ofensiva con un disparo que el portero mandó de nuevo a saque de esquina. El tiempo se iba entre ocasiones. José Alberto dio entrada a Marco Sangalli y Rober González por Michelin y Aldasoro.

Y en el minuto 82 llegó el 1-2. Andrés Martín recibió dentro del área con las facilidades que le dio la superioridad numérica y a la media vuelta la metió por la escuadra para poner los tres puntos camino de Santander. Ahora, además, tenía la opción de poner la diferencia de goles a su favor. Al equipo cántabro, como a los grandes, comenzaron a cantarle en El Alcoraz: «Así, así, así gana el Racing».

El técnico asturiano gastó los dos últimos cambios para meter a Meseguer y Ekain y dar descanso a Íñigo Vicente y Karrikaburu. Se cumplía el tiempo reglamentario, pero a esto aún le quedaba casi un cuarto de hora más. Trece minutos de añadido. Yespérate, que todavía va y la lía. Gerard Valentín le hizo un roto a la zaga verdiblanca por la banda derecha del ataque aragonés y, menos mal que la acción acabó en un córner que no tuvo consecuencias.

Quedaba tanto tiempo que el Huesca se iba a quedar con ocho. Hugo Vallejo, que había entrado en la segunda mitad, derribó a Andrés Martín y vio la segunda cartulina amarilla. Ocho minutos iba a jugar el Racing con tres futbolistas más. Y aunque los verdiblancos se lo tomaron con paciencia, el tercer tanto iba a llegar para poner el golaveraje particular a favor. Un rondo en medio de la desesperación oscense terminó con Arana batiendo a Pereda en el cara a cara.

El partido ya no tenía mucho sentido. Al final, Arana se llevó una tarjeta absurda por encararse con un rival. Convertido en el foco de los insultos de la grada, el canario, de repente, se tiró al suelo. Nada físico. Estaba llorando. La tensión. O algo que le dijo Gerard Valentín en la trifulca. No quedó claro. Otro se que perderá el choque contra el Deportivo. Escoltado por sus compañeros, para que el follón no fuese a más, el delantero fue sacado del campo en cuanto el árbitro señaló el final del encuentro. Ni el marcador, que se quedó parado en el minuto 100, estaba preparado para tanto suceso.

Un triunfo nunca viene mal. Es el remedio a todas las penas. Y esta, en concreto, le deja al Racing un regusto importante, por lo directo del rival, porque necesita un refuerzo anímico y porque aprovecha los tropiezos de algunos de sus enemigos perseguidores. Hay que seguir. Ganar, ganar y volver a ganar. Eso decía el 'Sabio de Hortaleza'.