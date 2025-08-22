«La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»

La semana en las Instalaciones Nando Yosu ha estado marcada por la salida de un futbolista de la casa. «Quiero agradecer a Saúl todo lo ... que nos ha dado durante los dos años y medio, en los que hemos compartido muchas cosas», inició su comparecencia José Alberto, en la previa al partido del lunes contra el Albacete. El míster reconoció que «ha sido duro tomar esta decisión a nivel profesional, pero entendíamos que quiza no iba a tener muchos minutos. Lo mejor era ser honesto con él, transmitirle la situación en que podía quedarse dentro de la plantilla y salir quizá era la mejor opción». Por eso, «ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar en el fútbol profeisonal, porque se ha generado un vinculo afectivo que es dificil de separar». Así que el asturiano insistió en su gratitud: «Por su comportamiento, saber estar, su dia a día...».

Sale un cántabro, pero en el lateral izquierdo racinguista quedan otros dos: «Con Salinas y Mario está muy bien cubierto el puesto». «Es verdad que Chema Aragón ha explorado el mercado, al principio de la pretemporada, en busca de laterales zurdos, pero cuando hemos visto que Jorge ha dado un paso adelante, nos quedamos tranquilos».

En cuanto al otro flanco de la zaga, José Alberto también le ve «muy bien cubierto». Con «alternativas» y futbolistas de diferentes perfiles. «Si estamos buscando jugadores en otras posiciones, no podemos entretenernos en lo que tenemos bien cubierto», agregó al respecto.

Ha sido la primera semana de trabajo como verdiblanco de Peio Canales. Un futbolista que «puede jugar de '8' y de '10', que maneja alturas diferentes. Es un jugador creativo; sabe llegar al área... Tenemos la tranquilidad de que cualquiera de las dos posiciones puede desempeñarlas». Eso es importante, en una semana en la que Maguette Gueye, de nuevo, no estará por sus problemas físicos.

También está descartado Clément Michelin. Quien sí espera que llegue es Asier Villalibre, que este viernes tampoco se ejercitó: «Ha tenido unas molestias musculares. Hemos decidido asumir la semana con tranquilidad. Para el lunes creo que estará».

En el Albacete, el técnico asturiano ve «un rival muy exigente, que transita muy bien». «Creo que se ha reforzado muy bien. Conserva una base de jugadores de la temporada pasada y me gusta verle jugar, porque hace muchísimas cosas bien, es ofensivo...». Y destacó su actuación en el partido del pasado lunes, cuando logró «un resultado muy poco habitual, 4-4. Hacerle cuatro goles a un equipo como el Almería...». Por eso, puso el foco en lo suyo: «Nos va a poner las cosas muy difíciles, vamos a tener que estar muy concentrados, pero tenemos que competir en cualquier escenario y ante cualquier rival». Además, del cuadro manchego destacó que «con espacio juega muy bien. También tiene talento para desequilibrar, tiene rematadores... Tiene jugadores de mucho nivel, importantes dentro de la categoría, y jóvenes que son debutantes en la categoría, pero que tienen un talento importante».

Respecto a lo incómodo de la fecha del partido -lunes, 19.30 horas- José Alberto asumió que «los horarios son los que son, los pone LaLiga». El Racing ha tenido una semana larga, que «ahora al principio, creo que siempre está bien». Pero la holgura de hoy es la incomodidad de mañana: «Lo complicado es la semana que viene, que tenemos un viaje complicado, antes de regresar, entrenar en Valencia, volver el martes casi de noche y el sábado tienes partido aquí. Eso nos condiciona más la preparación».

«Iremos viendo las necesidades de los partidos, cómo estemos de cómodos con los sistemas dentro del propio partido. Tener jugadores polivalentes que nos den esas variantes también está bien», explicó el técnico al ser cuestionado por la versatilidad del dibujo que parece tendrá el Racing esta temporada. Ahí entrará el mediocentro que llegue en el presente mercado de fichajes. El asturiano no se mojó mucho en lo que busca: «Que sea muy bueno. En eso está Chema trabajando y veremos a ver qué características va a tener».