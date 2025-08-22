El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, durante una sesión en las Instalaciones Nando Yosu. Juanjo Santamaría

«La de Saúl ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar»

José Alberto agradece el trabajo del futbolista de Vioño, recién desvinculado del club, pero cree que la salida era «lo más honesto»

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:33

La semana en las Instalaciones Nando Yosu ha estado marcada por la salida de un futbolista de la casa. «Quiero agradecer a Saúl todo lo ... que nos ha dado durante los dos años y medio, en los que hemos compartido muchas cosas», inició su comparecencia José Alberto, en la previa al partido del lunes contra el Albacete. El míster reconoció que «ha sido duro tomar esta decisión a nivel profesional, pero entendíamos que quiza no iba a tener muchos minutos. Lo mejor era ser honesto con él, transmitirle la situación en que podía quedarse dentro de la plantilla y salir quizá era la mejor opción». Por eso, «ha sido una de las decisiones más duras que he tenido que tomar en el fútbol profeisonal, porque se ha generado un vinculo afectivo que es dificil de separar». Así que el asturiano insistió en su gratitud: «Por su comportamiento, saber estar, su dia a día...».

