Semana sin descanso para el Racing, en busca de la reacción

El Racing empató contra el Castellón el domingo y, acto seguido, el lunes ya inició, en cierta manera, la preparación del choque contra el Huesca ... del sábado. La sesión regenerativa del inicio de semana dio paso este martes a una jornada de trabajo habitual. No para un martes, cuando la plantilla suele descansar. Es la decisión que ha tomado José Alberto, junto a su cuerpo técnico, para tratar de revertir las malas sensaciones racinguistas, con vistas a otro encuentro clave.

No trabajaron con el grupo todos los futbolistas. Evidentemente, siguen al margen los lesionados Javi Montero e Íñigo Sainz-Maza. El andaluz tiene un rato aún para volver y al capitán ni se le espera esta temporada. Pero, además, se ausentó de la sesión Andrés Martín. No verle sobre el césped, dada su relevancia en el juego del equipo, es preocupante, aunque, en principio, debería estar disponible para el choque contra el Huesca. El máximo goleador verdiblanco sufrió un fuerte golpe en un pie en el partido contra el Castellón, en la disputa de un balón dividido en la primera parte, que después le tuvo un rato cojeando. Ya en frío, le molesta bastante, así que los servicios médicos han decidido dejarle en reposo para que el dolor pueda remitir cuanto antes. Lo positivo es que no hay lesión.

Quien no estará seguro en Huesca es Maguette Gueye, al que le tocará cumplir un partido de sanción tras ver la quinta cartulina amarilla de la temporada. Una baja sensible, dado el precario nivel de los mediocentros racinguistas salvo el senegalés, que es el que más frescura aporta al encuentro.

Sí que entrenó con normalidad Pablo Rodríguez, que del encuentro del domingo se retiró magullado tras recibir varios golpes. Precisamente el canario fue el encargado de atender este martes a los medios de comunicación en rueda de prensa. «Será un partido difícil, como todos a estas alturas de la temporada. Vamos a tener que ir con los dientes apretados y luchar cada balón, en cada minuto, para poder traer los tres puntos», dijo el atacante verdiblanco.

En lo personal, el canario confesó que «con este club, las instalaciones y todo lo que nos rodea en el día a día, la adaptación ha sido rápida y me he integrado bien en el mundo Racing. El míster siempre me ha dado su confianza y tengo claro que ya sea desde el banquillo o en el once titular, hay que sumar».

Por último, sobre este tramo final de la competición, Rodríguez aseveró estar «súper convencido de este equipo y del cuerpo técnico. Hay cero dudas por parte de todo el mundo, hay que mirar para arriba siempre, es lo que hemos hecho desde el principio de temporada y lo vamos a seguir haciendo». «Vamos a estar ahí hasta el final de la temporada, no hay que venirnos abajo ni pensar en el pasado, centrarse en el partido del Huesca y no mirar más allá de esos tres puntos», concluyó, el racinguista, que recientemente ha sido padre de una niña.