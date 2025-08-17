El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sergio Martínez se abraza a su pareja. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

Sergio y la emoción del debut

El canterano dejó la imagen más emotiva del partido el sábado cuando, tras su estreno, saltó a la grada para saludar y abrazar a su familia y amigos

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:49

El partido del sábado ante el Castellón tuvo muchos protagonistas. El bigoleador Andrés, el estilista Íñigo Vicente, el recién llegado Villalibre... Pero una de las ... imágenes, probablemente la más emotiva, la dejó el joven canterano Sergio Martínez (Laredo, 15 de mayo de 2007).

