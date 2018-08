Fútbol | Racing «Esta temporada tiene que ser en la que subamos a Segunda» Rulo posa junto a Víctor Alonso (izquierda) y 'Chuti' Molina / Javier Cotera El valenciano Raúl Prieto 'Rulo', el último fichaje del Racing, afirma estar disponible para el primer partido de Liga, este domingo ante la Real Sociedad B MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 21 agosto 2018, 14:04

Promete trabajo a espuertas. Para conseguir «ganarme la titularidad» en un puesto -el lateral izquierdo- que compartirá con Julen Castañeda. Raúl Prieto (Valencia, 1995), conocido en el mundo del fútbol como 'Rulo' viene al Racing -en calidad de cedido por el Alcorcón- a ayudar al gran objetivo. «Esta temporada tiene que ser en la que subamos a Segunda».

El valenciano, por su constitución física (1,69 metros de altura y 60 kilos de peso) puede actuar tanto en la defensa como convertido en extremo por ese carril zurdo. «Mis virtudes, la velociad y la incorporación al ataque. Velocidad, velocidad y más velocidad». El pasado jueves se oficializó su fichaje y en lo poco que lleva en el Racing, ya ha cogido las sensaciones necesarias para estar, si Iván Ania quiere, en el equipo que debute en la temporada este domingo ante la Real Sociedad B. «Yo estoy disponible. El míster decidirá».

'Rulo' estuvo la pasada campaña en el Huesca y festejó todo un ascenso a Primera. Los aragoneses no contaban con él y lo traspasaron al Alcorcón, que en el mismo día lo cedió al Racing. De Primera a Segunda B en el mismo día. «En el Alcorcón no me dieron explicación de la cesión. Pero es una oportunidad para seguir sumando minutos para cuando vuelva con ellos. Además, este equipo no es un Segunda B cualquiera. Es el Racing». El lateral valenciano confía en aprovechar en Santander «lo mucho que aprendí la temporada pasada en Huesca».

Dinero disponible

Junto a 'Rulo' estuvieron el director general del Racing, Víctor Alonso, y el director deportivo, Chuti Molina. Este último señaló que hasta el 31 de agosto, el día en el que se cierra el mercado de fichajes, el Racing estará atento. «No renunciamos a nada», aunque la actual plantilla tiene «mucha polivalencia». Molina señaló que el departamento técnico del club tiene claro lo que quiere, «pero están surgiendo jugadores en el mercado que ni nos imaginábamos». Para esos deseos, hay dinero. «Estamos muy por debajo de la cantidad que habíamos gastado a estas alturas la temporada pasada. Tenemos margen para hacer lo que tengamos que hacer«.

Mientras, Alonso destacó que el Racing ya cuenta con 8.400 socios, una cifra igual a la que tenía el club la pasada temporada a enero de este 2018. El director general del Racing era optimista sobre la posibilidad de llegar a la cifra redonda de los 10.000. «Siempre hay gente que se apunta a última hora. Y si además nos acompañan los resultados...».