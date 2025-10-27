El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, en el partido del pasado sábado ante el Mirandés. Javier Cotera
Racing

Titulares y menos habituales en la convocatoria para la Copa

Los verdiblancos se estrenan en el torneo del ko ante la S. D. Logroñés en la capital riojana

Marco G. Vidart

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:01

Muchos titulares y algunos de los menos habituales. El Racing viajará el martes a Logroño para debutar (19.30 horas) ante la S. D. Logroñés en la Copa del Rey. La convocatoria del Racing es una mezcla de ambos perfiles en pos de buscar el pase a la siguiente ronda ante los riojanos.

«La Copa es una competición que nos motiva. Que nos ilusiona. Y que nos da la oportunidad de poder competir a todos los jugadores», señaló José Alberto en la previa del encuentro copero ante los logroñeses. «Todos están entrenando realmente bien, y lo importante es que tengan la oportunidad de poner en práctica lo que hacen en el día a día. Mañana -por este martes- va a tener la oportunidad gente que ahora mismo está siendo menos importante, aunque en estas once jornadas todos los jugadores han pasado por todos los roles del equipo. También es importante superar la eliminatoria y mantenernos en la competición todo el tiempo que podamos».

La convocatoria del Racing está formada por Ezkieta, Andreev, Mario García, Manu Hernando, Javi Castro, Íñigo, Yeray, Aldasoro, Arana, Villalibre, Maguette, Sangalli, Facu, Michelin, Suleiman, Pablo Ramón, Jeremy, Samu Calera, Sergio, Izan, Diego Fuentes y Vallecillo.

