La tribuna de gol

Así vivieron el partido Juan Calzada, Bernardo Colsa, Aitor Alexandre, Adrián Lacuesta y José María Lavín

DM .

DM .

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:39

Repaso leonés

Juan Calzada

Repaso leonés

No voy a quitar ni un ápice de valor al triunfo de una Cultural atrevida, jugona y acertadísima. Pero sin un cómplice necesario como ha sido el Racing es imposible machacar al líder como lo hizo. Una alineación demasiado nueva y ofensiva nos ha penalizado porque nadie, ni JAL, esperaba el mal nivel de los nuevos y el mal partido de todos, corriendo tras el balón como pollos sin cabeza y tan mal en defensa. La propuesta del visitante no fue jugar con bloque bajo, es decir, colgarse del larguero. Disputar la posesión y ganó. Si un equipo se construye desde la solidez defensiva, hoy no la tenemos. El primer tiempo de hoy y el de Almería son un síntoma… Cuidado.

Desastre

Bernardo Colsa

Desastre

No sabemos por qué, pero sabemos que pasa. Cuando nos enfrentamos a un equipo que no marca, sabemos que lo hará. Eso sí, no imaginaba nadie el bochorno al que nos sometió el colista. El Racing hizo aguas como otras veces, pero cuando arriba no hay clarividencia, las costuras se muestran con toda crudeza. Este equipo, ahora mismo, no es fiable. Ha ganado, sí, y es muy meritorio, pero dejando dudas. Y todos lo sabemos. Lo de ayer, por momentos, fue de sacar el pañuelo y gritar: 'Fuera'. Si alguno se siente aludido, ya sabe. Habrá quien diga que hay que olvidar esto. No soy de esos. Esto hay que recordarlo y no volver a repetirlo.

Toque de atención

Aitor Alexandre

Toque de atención

Uno intenta no caer en el tópico nocivo de la paparda y se encuentra con el colista poniéndose 0-4. Pero el resultado se explica más con el desequilibrio en la medular que con la paparda y su alargada sombra. La alineación ilusionó a muchos y no es ventajismo, pero durante la previa, ya me preocupaba esa falta de equilibrio defensivo. Por desgracia, los rivales estuvieron inspirados y las costuras salieron a relucir. Tampoco vamos a perder la perspectiva; a ninguno nos gusta perder, pero quiero pensar que, para este nuevo Racing, el varapalo sirva como toque de atención y aviso de que, en esta Liga hay que morder siempre y desde el principio.

Reviviendo muertos

Adrián Lacuesta

Reviviendo muertos

Cuando parece que el Racing está en su mejor momento, siempre aparece el mismo fantasma. Se cruza un rival inferior, el equipo se confía y acaba cayendo de manera sorprendente. En El Sardinero no se respiró ilusión ni apoyo, sino vergüenza; la sensación amarga de ver cómo se repiten errores que deberían estar superados. No hablamos solo de la confianza excesiva de los jugadores, también del entrenador, que parece contagiado de esa falta de tensión competitiva. Volvieron a aparecer los ya tristemente célebres primeros diez minutos, esa franja inicial tras la que, por costumbre, el Racing se ve obligado a remar contracorriente.

Bienaventurados

José María Lavín

Bienaventurados

Según la traducción de la Biblia que se use, en Mateo 5:5, podemos leer: «Bienaventurados los mansos (o los humildes), porque ellos heredarán la tierra». Al Racing y a su entorno le da igual la versión. Ya el año pasado una euforia bastante engreída nos hizo creer que el ascenso no era una aspiración sino un hecho. Era de esperar que en este curso se hubiese aprendido algo de la opereta bufa de Miranda. Pues no. Ante la Cultural, la derrota fue justísima y el juego espantoso, aunque no peor que ante Almería o Albacete. La diferencia fue que no apareció nadie con una varita mágica goleadora. Y ante eso no hay mensaje que sirva.

