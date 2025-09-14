José Alberto: «Sin paños calientes: ha sido el peor partido desde que estoy aquí»

«La responsabilidad ha sido total y absolutamente mía», admitió José Alberto al pasar por la sala de prensa de El Sardinero tras caer con ... estrépito con la Cultural Leonesa. «No hay que poner paños calientes. Como local y como visitante», añadió el míster, que desplegó una primera parte de su exposición toda una autocrítica dura y contundente. «No he sabido trasladar la importancia que tenía este partido y es un aprendizaje que debíamos tener adquirido». José Alberto entonó el 'mea culpa' e insistió en su incapacidad «para que el equipo haya sido competitivo y lo primero que hay que hacer es respetarse a sí mismo y luego a los demás».

Lo repitió tres veces, insistió en que «la responsabilidad» del pésimo partido que hizo el equipo fue de él, pero no quiso señalar una falta de actitud, porque, según el técnico, «a este equipo nunca le ha faltado actitud y ha intentado ir, pero ha estado desajustado, no se atacaba la ultima línea... Ha estado muy mal». Para un entrenador no es sencillo decir que «ha habido un error táctico». Es a todas luces un reconocimiento de que no se hizo nada bien. Y precisamente el técnico en el desacierto no salvó a nadie. «Del primero al ultimo; el que ha jugado quince minutos y el que ha jugado 45.Los 16 jugadores que han participado no han estado bien y yo el primero». Punto y casi final.

No quedó ahí la exposición de JAL, que indicó que «en la primera parte he visto al equipo sufrir y es la primera vez que lo he visto desde que estoy aquí». Sus palabras fueron muy contundentes, pero reconoció la superioridad de la Cultural Leonesa, que con muy poco marcó una gran ventaja. «Nunca nos habían superado tanto y hay que aceptarlo y seguir». Entre resignado y enfadado, el técnico quiso minimizar el tremendo daño que el Racing había sufrido con una derrota como la de ayer. «Tenemos mucho margen de mejora y son tres puntos. Es una imagen que nos duele, pero tenemos que pensar en el partido de Córdoba».

El míster justificó el cambio de Íñigo Vicente, «porque buscábamos los jugadores que nos hacían falta en ese momento», del mismo modo que con tanto 'jugón' en la alineación, lo que quería JAL era «tener fútbol, tener precisión y calidad». Le sorprendió la 'Cultu', admitió, «pensaba que jugarían en bloque bajo y por eso, Yeray, que lo hizo bien en la pretemporada ahí jugó, pero ellos estuvieron bien y nos superaron».

Diez goles en cinco partidos encajados es algo fuera de lugar, pero JAL, sin dejar de reconocerlo, anunció que «es nuestro debe, tenemos que mejorar, pero vamos a seguir encajando, porque el estilo de nuestro fútbol es así, muy ofensivo». Encajando tanto, a José Alberto le preguntaron a qué puede aspirar su equipo y fue ambiguo:«Ya veremos».

El míster recordó que durante la semana «solo hemos trabajado el aspecto defensivo y hemos encajado cuatro goles». En sentido figurado, apuntó que «podemos colgarnos del larguero, pero nos iría peor». JAL concluyó reconociendo que «con el 0 a 3 sí había opciones de remontar, pero con el 0 a 4 ya no, la 'Cultu' lo hizo bien, enfrió el partido y el árbitro permitió mucho».