José Alberto, durante el partido.

José Alberto, durante el partido. Juanjo Santamaría

José Alberto: «Sin paños calientes: ha sido el peor partido desde que estoy aquí»

El entrenador se muestra autocrítico y admite varias veces que la derrota ha sido «responsabilidad total y absolutamente» suya | El técnico confiesa que cometió «un error táctico» e indicó que ninguno de sus jugadores estuvo a la altura: «Del primero al último»

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:49

«La responsabilidad ha sido total y absolutamente mía», admitió José Alberto al pasar por la sala de prensa de El Sardinero tras caer con ... estrépito con la Cultural Leonesa. «No hay que poner paños calientes. Como local y como visitante», añadió el míster, que desplegó una primera parte de su exposición toda una autocrítica dura y contundente. «No he sabido trasladar la importancia que tenía este partido y es un aprendizaje que debíamos tener adquirido». José Alberto entonó el 'mea culpa' e insistió en su incapacidad «para que el equipo haya sido competitivo y lo primero que hay que hacer es respetarse a sí mismo y luego a los demás».

