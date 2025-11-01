La tribuna de gol

DM . Santander Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

Bernardo Colsa Tres puntazos

Los partidos que programan a deshora resultan incómodos. A mí no me gustan y sé que a muchos tampoco. Menos aún cuando coinciden con un ambiente semifestivo por la celebración de los 'Dejuntos'. Tampoco pareció agradar a los jugadores, porque se notó falta de chispa desde el inicio. La primera parte fue lenta y espesa, aunque nos fuimos al descanso con ventaja. En la segunda hubo una ligera mejoría, pero sin llegar a un gran nivel. Fue el típico encuentro pesado en el que lo único positivo es el resultado. Y mantener la portería a cero, que ya es un logro para nosotros. Sumamos tres puntos importantes para afrontar un mes exigente. Toca disfrutar del fin de semana con la tranquilidad que da la victoria. Disfruten pues, que no siempre nos toca.

José María Gutiérrez Pesadilla evitada

Es oír nombrar a la Real Sociedad B (antes Sanse) y empiezo a temblar. Las pesadillas vividas en Zubieta con Pouso y Solabarrieta en el banquillo racinguista están todavía demasiado presentes en mi recuerdo, así que me daba mucho miedo el partido de ayer. Un temor que se acrecentó con los primeros minutos, en los que el equipo volvió a saltar al campo desconectado. El gol afortunado de Canales, un auténtico monstruo, despertó al Racing, que pudo sentenciar antes del descanso. La noche no estaba para muchas risas y el paso de los minutos en la segunda parte nos volvió a meter el miedo en el cuerpo, más por antecedentes (Cartagena, Alcorcón...) que por verdadero peligro del filial. Lo mejor, los tres puntos en un partido que otras temporadas se hubiera perdido. Pesadilla evitada.

Borja Cavia El VAR y el bocadillo

El partido de ayer tiene poca historia. El Racing estuvo espeso, muy espeso, pero ganó al filial de la Real Sociedad. Sin embargo, y pase lo que pase en el césped, lo mejor de los partidos nocturnos es el descanso. Ese bocadillo de tortilla, de lomo, de jamón o de lo que sea que saliva grasa en el bolsillo del aficionado. Muchos de ellos ya estaban preparados para hincar el diente cuando Mantilla marcó gol y el colegiado se llevó la mano al pinganillo. Que vale, el VAR puede ayudar al fútbol, pero no cuando hacen falta más de cinco minutos para tomar una decisión. ¿Hay dudas? A verlo a la pantalla, que para eso está, pero nada de parar el encuentro durante tanto tiempo. Que los días de fútbol no hay dieta, señores colegiados.