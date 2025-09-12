«No veo al equipo con ninguna seña de que exista relajación»

Líder, en su casa, frente al colista. El típico partido trampa. Racing-Cultural Leonesa. Domingo, 16.15 horas, Campos de Sport de El Sardinero. Pero ... José Alberto ve a su equipo mentalizado para afrontar la cita, en busca de la quinta victoria consecutiva. «De nada vale la clasificación ahora. Lo que vale es mirar la clasificación y que todo el mundo sea feliz en mayo, que es cuando es importante. Ahora sólo nos sirve para tener una puntuación», dijo José Alberto en la rueda de prensa previa.

El asturiano destacó, para posibles confiados, que «la Cultural es un equipo que ha competido muy bien los tres últimos partidos y nosotros no nos podemos relajar. Esa es una de las claves del partido». Fue más allá: «No veo al equipo con ninguna seña de que exista esa relajación. Lo veo concentrado, con un nivel de exigencia alto y ganas de que llegue el partido».

Los internacionales han llegado «bien» de sus respectivas convocatorias. «El miércoles, tanto Jorge -Salinas- como Sergio -Martínez- tuvieron descanso, y Peio -Canales-, por la baja participación y por las ganas que tenía de estar con el equipo, ya se integró ayer, junto a Plamen -Andreev- con normalidad y todos disponibles para el domingo», afirmó el míster.

Sobre una hipotética sensación de que el Racing pueda tener más puntos de los que ha merecido hasta ahora, José Alberto reconoció que puede ser así, pero que es «una tónica general de muchos de nuestros partidos». «Podemos ganar, empatar o perder en muchos de los partidos, pero casi siempre nos sale cara. Es también una de nuestras fortalezas. Hace que nuestros partidos sean abiertos», valoró, antes de reconocer que no está «nada contento con el partido anterior, pese a haber conseguido los tres puntos. Estoy contento por la reacción del equipo, pero tenemos que seguir mejorando para ser un equipo fiable y que compita ante cualquier rival, en cualquier contexto». Después del palo, la zanahoria: «El equipo en el día a día trabaja muy bien y tiene que adaptarse. El nivel de exigencia es muy alto, porque el nivel de la plantilla es alto y estoy contento con cómo ha quedado. Va a ser dificil jugar y tener minutos y cuando los tengan, tienen que aprovecharlo».

Sobre ese encuentro en Almería, el asturiano destacó que el equipo andaluz hizo una «muy buena primera parte, en un escenario muy exigente y nosotros tenemos que ser capaces de competir. Si no eres capaz de imponer tu estilo, tienes que aceptar y adaptarte a ese contexto al que el rival te está llevando. Ahi tenemos que mejorar como equipo».

Cuestionado por el protagonista de la semana, el canterano Jeremy, el entrenador afirma que ve «muy bien» al camargués. «Está dando pasos para tener mas presencia en el equipo y ser más importante», pero también dejó una lista de deberes. Para él o para cualquier otro chaval que quiera meter la cabeza en el primer equipo. «Debe mantener la regularidad y la constancia. Muchas veces me habéis oído hablar de gente joven. Si tienen talento, están en el primer equipo, pero deben tener profesionalidad durante las 24 horas. Y ser regulares, constantes en el trabajo, con el peso...», anunció. Aún así, insistió en que está «muy contento con Jeremy, pero no sólo por el partido del otro día. Lo he hablado con él precisamente, debe tener más regularidad, ser más constante y lo que ha demostrado el otro día es algo que ya sabíamos, que tiene un talento impresionante. Tiene que ser más regular y para eso, evidentemente, debe tener minutos».

El míster reiteró algunos aspectos que ya ha comentado en ruedas de prensa anteriores. «No quiero que el equipo juegue bonito. Quiero que juegue bien y compita bien. Me gusta que los equipos sean equilibrados, pero no puedo ir en contra de las características de mis jugadores. Nuestro debe es el factor defensivo, está claro. Estamos defendiendo mejor, pero debemos mejorar. Hemos jugado ante dos rivales, fuera de casa, de mucha exigencia. Tenemos que ser un equipo mucho más sólido, eso está clarísimo», aseguró.

Lo de jugar con tres centrales, como en la segunda parte de Almería, «es una posibilidad. Lo veréis. Es un recurso. Hemos cambiado también nuestro método de trabajo semanal. Estamos trabajando muchas estructuras, sistemas... A lo largo de los partidos cambiamos e igual no os dáis cuenta».

Con respecto al rival, José Alberto vaticinó que «la Cultural va a venir herida. Tiene tramos de partido donde ha competido muy bien. Ha variado mucho las estructuras. Es un equipo muy bien trabajado», aunque, «intentaremos imponer, como siempre, nuestro estilo».

A veces, al Racing le cuesta salir al terreno de juego. Ya sea de inicio, o tras el descanso. «Es un tema que, tanto José, el psicólogo, como yo, estamos trabajando. Me gusta pegar el primer golpe y no estar recibiendo. El equipo ha demostrado que cuando recibe es capaz de mantener la calma en momentos de incertidumbre y dificultad, pero debemos golpear primero. Es una de las claves. Tenemos que ser más consistentes y más intensos en los inicios. No desordenarnos. ser un equipo más compacto, más maduro. La primera parte del otro día hubo comportamientos tácticos que no me gustaron nada», aseveró.

Los últimos fichajes, «han venido todos muy bien. El grupo les ha acogido muy bien. Son gente extraordinaria. He tenido la oportunidad de conversar con ellos y me han demostrado una humildad, sencillez, hambre... increíbles. Están para jugar. Ahora tenemos que tomar buenas decisiones. No es fácil elegir con las posibilidades que tenemos, pero tenemos la certeza de que con cualquier decisión que tomemos vamos a acertar».

Por último, sobre la afición, José Alberto, dijo que hay que «tener calma. La Liga es larga. Debemos tener los pies en el suelo. Debemos tener humildad». Pero también destacó el plus que aporta la grada. «Cualquiera puede ganar a cualquiera, como vimos el partido del Ceuta. Eso es la Segunda División y en esos momentos sabemos que podemos contar con El Sardinero para empujarnos. Están viendo que el equipo está ofreciéndoles todo lo que tiene y así sólo podemos recibir lo que recibimos, el cariño de todo el mundo».