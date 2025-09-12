El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto da instrucciones a sus futbolistas durante una sesión. Juanjo Santamaría
Racing

«No veo al equipo con ninguna seña de que exista relajación»

José Alberto dice que «de nada vale la clasificación ahora», antes de la visita de una Cultural Leonesa colista a los Campos de Sport

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:57

Líder, en su casa, frente al colista. El típico partido trampa. Racing-Cultural Leonesa. Domingo, 16.15 horas, Campos de Sport de El Sardinero. Pero ... José Alberto ve a su equipo mentalizado para afrontar la cita, en busca de la quinta victoria consecutiva. «De nada vale la clasificación ahora. Lo que vale es mirar la clasificación y que todo el mundo sea feliz en mayo, que es cuando es importante. Ahora sólo nos sirve para tener una puntuación», dijo José Alberto en la rueda de prensa previa.

