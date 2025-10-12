Una visita señalada

El Sporting-Racing es siempre un clásico. De los que le sientan bien al fútbol y, en especial, a los verdiblancos. Porque muy a su ... pesar, los asturianos se han convertido en equipo talismán para un Racing que suma ya siete partidos invicto frente a ellos. Por eso, también, es una fecha señalada, aunque el duelo trasciende siempre lo deportivo para navegar lo social con el habitual desplazamiento masivo a Gijón, que esta vez, como ya ocurrió el año pasado, el Sporting ha intentado que no lo sea tanto –además de sacar pasta– para premiar a su parroquia; a sus socios, y que no se le enfaden por ver demasiado verde en el Enrique Castro.

Se miden dos equipos con trayectorias contrapuestas. El Racing llega como colíder, empatado con el Deportivo y azuzado por una victoria balsámica (3-0 ante el Málaga) que puso fin a una racha de tres partidos sin ganar y le permitió al fin, a la octava, dejar la portería a cero. Justo al contrario de lo que le ocurre a un Sporting que tras caer por 3-1 en Castalia destituyó a Asier Garitano. Ha llegado para sustituirle Borja Jiménez, una antigua archinémesis del Racing de la época en la que se cruzó con los verdiblancos en Segunda B y Primera RFEF cuando entrenaba, primero en Anduva, y después en Riazor. El Racing de Ania resultó campeón y el de Romo le ganó el pulso al Deportivo de Jiménez en lo que contribuyó a poner fin a su etapa en La Coruña. Hoy se estrena en El Molinón.

Dicen que con entrenador nuevo, victoria segura. Si fuera cierto, bastaría con cambiarlo cada semana, pero el tópico responde a una activación anímica que sí suele producir el cambio de banquillo, con futbolistas necesitados de defender su puesto y otros que ven de pronto una oportunidad que no tenían. Pero eso no borra el desempeño de un equipo que suma tres victorias y cinco derrotas consecutivas. Un saldo aceptable según el club, pero que se queda escaso en un histórico Sporting eterno aspirante al ascenso. Lo sabe su nuevo entrenador, que llega con las ideas claras. O, al menos, el discurso: «Nuestro objetivo tiene que ser ascender, entiendo que a largo plazo tiene que serlo, pero si nos lo marcamos ahora, es un error», decía en su presentación.

Reencuentro

Con ese contexto regresa JAL a Gijón. Al ovetense le gusta guardarse sorpresas, tiene además a casi todos sus efectivos y le gusta ganar en la que fue, y en cierto modo sigue siendo, su casa. Como en cualquier estadio, por cierto. Solo le faltan Peio Canales y Andreev, que por ahora tampoco ha podido amenazar la titularidad de Ezkieta y Juan Carlos Arana ha entrado por primera vez en la convocatoria, aunque aún no parece en condiciones de ser titular.

Las claves Rachas El colíder, reivindicado tras una victoria al fin sin goles en contra, se mide a un Sporting en plena crisis

Incógnita Borja Jiménez no ha dado pistas sobre la que será su primera alineación como técnico de El Molinón

Reencuentro José Alberto Lópezy Pablo Álvarez regresanal estadio en el que se hicieron profesionales

Se vio frente a los andaluces un equipo más rodado que el de las tres jornadas anteriores e incluso del que ganó los cuatro primeros partidos con una pegada espectacular, pero aun con ese poderoso inicio, dejando alguna duda en su juego.

Ahora se va «mejorando», explicaba JAL en la víspera de su nuevo reencuentro con el equipo en el que se formó como técnico, al que entrenó desde las categorías inferiores hasta el filial y primer equipo. «El rendimiento individual tiene que ir aumentando, también el nivel físico, ir asentando los roles de cada uno dentro de la propia plantilla». Como parece que está comenzando a suceder.

Las frases Borja Jiménez | Sporting «En el fútbol es muy difícil dar la vuelta a una situación. No tenemosuna varita mágica para enganchar una racha; ojalá»

José Alberto López | Racing «Estamos mejorando en defensa y me parecería injusto valorar solo la actuación del portero y de los centrales»

El 3-0 ante el Málaga pasada invita a prever que Facu González y Pablo Ramón, esos dos centrales que llegaron en la última semana para dar un salto de calidad –el uruguayo lo hizo el último día– vuelvan a ser titulares. Cada vez están más rodados y adaptados al equipo y rindieron a la perfección frente a los andaluces. Las plazas en la defensa se han puesto muy caras, pero José Alberto tiene al mismo tiempo una gran fe en Mantilla ySalinas, que de nuevo apuntan al once inicial, salvo que el técnico decida dar más profundidad al lateral derecho y opte por Michelin.

Para el mediocentro, Aldasoso, Maguette y Puerta compiten por dos plazas, como lo hacen Villalibre y Jeremy por el 'nueve'. En la línea de tres mediapuntas, salvo que José Alberto se reserve otra sorpresa –a buen seguro tiene preparadas varias–, Andrés Martín, Íñigo Vicente y Marco Sangalli se han consolidado como habituales. Otro asunto será cuando regrese Peio Canales, pero a día de hoy es así.

Incógnitas

Más complejo, casi un ejercicio de alquimia, es prever la alineación del Sporting. No solo porque estrena entrenador, sino porque Borja Jiménez ya ha dejado claro que habrá cambios y que no decidirá los once elegidos casi hasta el último momento. «No sabemos lo que va a plantear. No tenemos ninguna referencia de lo que puede hacer, así que nos centramos más en lo que tenemos que hacer nosotros», reconocía el viernes José Alberto.

Por equipos Racing Su triunfo con portería a cero ha terminado con la mala racha y devuelto la buena sensación a equipo y entorno. Recupera a Arana, que no será titular, y mantiene la baja de Peio Canales

Sporting Estrena entrenador, con lo que supone de activación para los futbolistas, pero ha perdido ya cinco partidos. Borja Jiménez ha anunciado cambios y su alineaciónes muy difícil de prever

Con Asier Garitano, el equipo tipo era, a grandes rasgos, un 4-2-3-1 formado por Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Lucas Perrin, Diego Sánchez; Nacho Martín, Álex Corredera; Jonathan Dubasin, César Gelabert, Gaspar Campos; Juan Otero. Con Borja Jiménez, hoy solo él –y su cuerpo técnico y probablemente sus jugadores– lo saben. Alguno de los habituales con Garitano permanecerán entre los elegidos; no puede desguazar todo el equipo, pero habrá cambios. Por jugar a pronosticador, podría ser uno que se asemeje al siguiente: Yáñez; Guille, Pablo Vázquez, Perrin, Diego; Corredera, Justin Smith; Dubasin, Gelabert, Gaspar; Otero. Pero para tenerlo claro habrá que esperar a que se publique la hoja de partido.

Clásico

El Racing, que se entrenó ayer en las Instalaciones Nando Yosu, se desplazará hoy mismo a Gijón, donde a su llegada a buen seguro le estará esperando buena parte de la numerosa hinchada que, tanto en autobuses fletados como en coches particulares, viaja hoy a la ciudad asturiana. Si el Sporting-Racing es un clásico, el modo de afrontarlo de los verdiblancos responde a ese patrón. Ni concentración el día antes ni nada por el estilo; como a la antigua, aunque eso no le guste demasiado a LaLiga.

Después, a las cuatro y cuarto de la tarde, un estadio que rozará el lleno pese al precio de las entradas, mucho racinguista en la grada –aunque no se puede saber cuántos, por las localidades que se hayan comprado al margen de las que el club envió para la zona visitante– y un Racing en condiciones de recuperar el liderato si supera un escollo nada sencillo. El Sporting de un Borja Jiménez cuyo camino se vuelve a cruzar por unas horas con el cántabro. Y, si consigue aupar a los santanderinos a esos puestos de privilegio, durante mucho más tiempo. Por tirar de retórica, el Sporting siempre le ha echado involuntariamente una mano en los tiempos recientes y si el Racing puntúa hoy sumará su octavo partido invicto ante los asturianos.