La plantilla recibe instruccionesen los Campos de Sport. Roberto Ruiz
Racing

Una visita señalada

Con la misma pasión en torno al partido, el Racing viaja a Gijón con opciones de recuperar el liderazgo ante un Sporting con entrenador nuevo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:41

Comenta

El Sporting-Racing es siempre un clásico. De los que le sientan bien al fútbol y, en especial, a los verdiblancos. Porque muy a su ... pesar, los asturianos se han convertido en equipo talismán para un Racing que suma ya siete partidos invicto frente a ellos. Por eso, también, es una fecha señalada, aunque el duelo trasciende siempre lo deportivo para navegar lo social con el habitual desplazamiento masivo a Gijón, que esta vez, como ya ocurrió el año pasado, el Sporting ha intentado que no lo sea tanto –además de sacar pasta– para premiar a su parroquia; a sus socios, y que no se le enfaden por ver demasiado verde en el Enrique Castro.

