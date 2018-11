El 'Par' se lleva el Trofeo Liberbank-JP Morgan de J80 Foto de familia de todos los premiados en el trofeo Liberbank-JP Morgan. / DM El 'Mercury', con Toño Piris, y 'La Gallofa', de Pichu Torcida, son los más destacados en la última jornada JAVI LEÓN SANTANDER. Miércoles, 7 noviembre 2018, 07:58

El 'Par', de Ignacio Camino, se llevó el Trofeo Liberbank-JP Morgan que vivió su última jornada el pasado fin de semana. La competición, que se ha desarrollado a lo largo de cuatro fines de semana, contó con la participaron de casi una veintena de embarcaciones y más de 100 regatistas. La jornada final se desarrolló bajo unas condiciones privilegiadas para competir: viento nordeste de 12-14 nudos y un mar en excelente estado con muy poco oleaje en aguas del Abra del Sardinero. El 'Par', que afrontó la jornada con un cómodo liderato, aguantó perfectamente en lo alto de la clasificación al firmar una tarjeta de 5-3 (un quinto y tercer puesto respectivamente) sin afrontar demasiados riesgos y vigilando especialmente a los barcos que tenía más cerca en la general. Finalmente se hizo con el triunfo en un trofeo que lideró desde la primera jornada.

La segunda posición fue para el 'Edificio Castelar', de Daniel de la Pedraja, que el pasado sábado con un 1-4 escaló varios puestos e igualó a 30 puntos al 'Matrako', de Ricardo Díaz-Munio, que se llevó el bronce y también la primera posición de la clase 'B', en la que probablemente ya no milite en la próxima temporada, ya que se está ganando claramente una plaza en la clase 'A'. No tuvo mucha suerte el 'Kia', de César Obregón, que se cayó del podio por un sólo punto tras anotar 6-8 en el día. Completó el 'top five' el 'Mercury', de Jaime Piris, que con su hermano Toño sumó 3-1 y junto a la 'La Gallofa', de Pichu Torcida (2-2 en el día), fueron los dos mejores barcos de la jornada .

CLASIFICACIONES J80 Trofeo Liberbank 1 'Par' 19 puntos 2 'Edificio Castelar' 30 puntos 3 'Matrako' 30 puntos 4 'Kia' 31 puntos 5 'Mercury' 32 puntos Clase Snipe Trofeo Patín 1 'Lastrín' 4 puntos 2 'Tolosa & Cia' 7 puntos 3 'Patín' 8 puntos Cruceros Central Óptica IRC 1 'Yamamay' 2 'Vinicitur' Club 1 'Gabriela Onofre' 2 'Único' Cruceros Travesía Cantábrico 1 'Chini' 2 'Izaro Segundo'

Cruceros

La clase crucero tuvo dos pruebas en la misma jornada. Una regata barlovento-sotavento dentro del Trofeo Central Óptica organizado por el RCMS y una prueba-travesía organizada por el Club Náutico Marina del Cantábrico. En la regata del Marítimo los triunfos en sus dos grupos se repartieron entre el 'Yamamay', que obtuvo el primer puesto, y el 'Vinicitur' en segunda posición. En IRC el 'Gabriela Onofre' se colocó por delante del 'Único' en clase club. La travesía de Marina del Cantábrico, con su habitual recorrido con salidas escalonadas desde el puerto deportivo de Camargo, vuelta la Isla de Mouro y regreso al punto de partida, fue para el pequeño 'Chini', el primero en tomar la salida. La segunda plaza fue para el 'Izaro Segundo' tras superar a muchos barcos de la flota.

Por otro lado, la clase snipe celebró en la mañana del domingo la segunda jornada del Trofeo Patín, en la que se repartieron los triunfos el 'Tolosa & Cia', en la primera regata, y el 'Patín', en la segunda. En la general continúa líder el 'Lastrín', patroneado por Javier Díaz-Tejeiro, que anotó 4-2. El 'Chiqui IV' tuvo un mal día a pesar de ser el claro favorito de la flota tras la baja temporal del 'Mojito'.