A la izquierda, sentado, Pedro González y, de pie, Saturnino Fresno. Juanjo González

La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975

Varios supervivientes recuerdan, medio siglo después, aquella inesperada y brutal nevada que atrapó a un grupo de jóvenes y le costó la vida a uno de ellos

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

El 15 de septiembre de 1975 los Picos de Europa se cerraron sobre sí mismos en una tormenta imprevista y brutal. Nada habitual durante ... esa época del año. La nieve cayó con tal fuerza que transformó un final de verano en un escenario invernal de silencio y desolación. En medio de ese temporal quedó atrapado un grupo de jóvenes montañeros cántabros. Aquella jornada, marcada por la falta de previsiones meteorológicas y la precariedad de los equipos, se saldó con la muerte de un muchacho de 16 años de Torrelavega, llamado Jesús Muñoz Lunate. Hoy se cumplen cincuenta años de aquel suceso, publicado en las páginas de El Diario Montañés como se puede ver en la imagen que acompaña a este reportaje: 'Perece de frío un joven de Torrelavega en los Picos de Europa'.

