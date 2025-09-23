El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Actividad de escalada desarrollada en el rocódromo de Requejada. DM
DMontaña

Cómo amprender escalada desde pequeño

El rocódromo de Requejada (Polanco) ofrece esta actividad en sus escuelas deportivas con tres grupos divididos por edades

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:19

La escalada se une este curso a las disciplinas que el Ayuntamiento de Polanco ofrece en sus escuelas deportivas. El objetivo es que los niños ... aprendan y tomen interés por este deporte de montaña, así como dar uso a los dos rocódromos, uno exterior y otro interior, que hay en las instalaciones deportivas de Requejada y que han sido arreglados recientemente. La escalada se impartirá los jueves en tres grupos según las edades de los niños, de 5 a 7 años, de 8 a 11, y de 12 a 15. El Ayuntamiento contratará a una empresa externa con monitores especializados que enseñarán este deporte a los más pequeños de Polanco.

