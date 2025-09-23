Cómo amprender escalada desde pequeño

Blanca Carbonell Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 15:19 Comenta Compartir

La escalada se une este curso a las disciplinas que el Ayuntamiento de Polanco ofrece en sus escuelas deportivas. El objetivo es que los niños ... aprendan y tomen interés por este deporte de montaña, así como dar uso a los dos rocódromos, uno exterior y otro interior, que hay en las instalaciones deportivas de Requejada y que han sido arreglados recientemente. La escalada se impartirá los jueves en tres grupos según las edades de los niños, de 5 a 7 años, de 8 a 11, y de 12 a 15. El Ayuntamiento contratará a una empresa externa con monitores especializados que enseñarán este deporte a los más pequeños de Polanco.

De esta manera la escalada se une a las otras seis escuelas deportivas que ya venía ofreciendo el municipio: atletismo, kárate, fútbol sala, gimnasia rítmica, tenis y patinaje. En todos los casos las inscripciones deben formalizarse antes del 26 de septiembre descargando el formulario habilitado en la web municipal. Cada niño puede elegir un máximo de dos actividades. El Ayuntamiento espera que se inscriban cerca de 300 niños para practicar alguno de los deportes propuestos. Tendrán preferencia los matriculados del pasado curso 2024-2025 y los empadronados en Polanco. La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, explica que el objetivo de estas actividades es «apoyar el deporte base», de ahí que la matrícula sea gratuita y sólo se requiera el abono de una cuota de 15 euros en concepto de seguro, que las familias tienen que pagar cuando se haya publicado el listado definitivo de alumnos admitidos.

