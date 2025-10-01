El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Para atrapar a las aves se utilizan unas redes verticales. DM
DMontaña

Torrelavega organiza una jornada de anillamiento de aves en el Centro Especial de Empleo SERCA

La actividad es gratuita, abierta al público general y tendrá lugar este sábado, 4 de octubre, de 8.30 a 12.00 horas

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:51

El proyecto Torrelavega Conexión Natural ha organizado una nueva jornada de anillamiento científico de aves, que tendrá lugar este sábado, 4 de octubre, de 8. ... 30 a 12.00 horas en el Centro Especial de Empleo Serca. Es una actividad gratuita, abierta a todos los públicos, para conocer mejor algunas de las aves que habitan en Torrelavega. Esta es la segunda vez que se celebra una jornada de anillamiento en este lugar que para Juan Manuel Pardo de Santallana, técnico de la Sociedad Española de Ornitología, «es muy adecuado porque allí hay muchas plantas y árboles y por eso también una gran variedad de aves».

