Torrelavega organiza una jornada de anillamiento de aves en el Centro Especial de Empleo SERCA

El proyecto Torrelavega Conexión Natural ha organizado una nueva jornada de anillamiento científico de aves, que tendrá lugar este sábado, 4 de octubre, de 8. ... 30 a 12.00 horas en el Centro Especial de Empleo Serca. Es una actividad gratuita, abierta a todos los públicos, para conocer mejor algunas de las aves que habitan en Torrelavega. Esta es la segunda vez que se celebra una jornada de anillamiento en este lugar que para Juan Manuel Pardo de Santallana, técnico de la Sociedad Española de Ornitología, «es muy adecuado porque allí hay muchas plantas y árboles y por eso también una gran variedad de aves».

El punto de reunión de los participantes será el aparcamiento del centro Especial de Empleo SERCA. Las personas interesadas pueden inscribirse en llamando al número de teléfono 674 318 927.

Pardo de Santallana recuerda que «la última vez que anillamos en esta ubicación cogimos todo lo que se puede ver en un jardín de Torrelavega y mucho más». Entre las especies que espera encontrar destacan papamoscas cerrojillos, petirrojos, mirlos y camachuelos. «La actividad sobre todo es para que la gente entienda las especies, cómo se realiza un anillamiento y su finalidad», comenta Pardo de Santallana. Así, para atrapar las aves, explica, «se ponen unas redes verticales, muy finas. El ave cuando va volando se queda como metida en una bolsa». Después se le toman datos como la edad, el sexo, el peso, la condición física y algunas mediadas biométricas. Finalmente se le pone la anilla y se le libera. «Se hace en poco más de un miuto», explica el anillador.

Esta actividad se enmarca en el proyecto Torrelavega Conexión Natural, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-Next GenerationEU. Es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Torrelavega en colaboración con el Patronato Municipal de Educación Serca y SEO/BirdLife.