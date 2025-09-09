El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La entrada a la ruta del Cares desde Caín; y Javier Alonso, presidente de Incatur. @ValleValdeon/El Comercio

«Si la ruta del Cares no reabre por completo cerrarán muchos negocios en León»

El presidente de la asociación asturiana Incatur se reunió con 35 negocios leoneses que «ya están despidiendo gente y, si esto sigue así, no sobrevivirán»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:22

La asturiana Asociación de Empresarios de los Picos de Europa -Incatur-, con sede en Cangas de Onís, que trabaja en la zona de su ... sede y de localidades como Llanes o Cabrales, ha querido dar apoyo y ayuda a sus colegas de la vertiente leonesa: «Queríamos echar una mano en la medida de lo posible para que se organizaran de alguna manera los empresarios o los dueños de negocios en León, de cara a que pudieran emprender lo que ellos quisieran emprender para recuperar y fortalecer sus negocios después de los incendios, porque por lo que estuvimos hablando está bastante mal la cosa», comenta el presidente de Incatur, Javier Alonso, tras reunirse en Riaño con dueños y responsables de 35 negocios.

