Biznaga: «Si de verdad queremos cambiar las cosas, es necesario un impulso colectivo»

«Nos repiten que una persona basta para cambiarlo todo, pero la realidad es otra: para cambiar las cosas hacen falta muchas manos unidas», dicen Biznaga. Esa mirada recorre su último trabajo, '¡Ahora!', un álbum impregnado de romanticismo y de la idea de que podemos aspirar a un futuro mejor. Este sábado, a las 20.30 horas, lo presentarán en Escenario Santander.

- Dicen que lo suyo es «una declaración de amor en tiempos de guerra». ¿Ese amor es hacia las personas, hacia la sociedad, o hacia la propia vida?

- Es amor por los que más quieres, por tus amigos y tu familia, pero también por tus vecinos, tu barrio y tu ciudad. Al final, lo que buscas es lo mejor para tu entorno y para la sociedad que nos rodea, en la que, por desgracia, mucha gente ni siquiera puede acceder a una vivienda digna. No parece que muchos de los problemas de la sociedad se vayan a solucionar en breve, pero tenemos claro que, si de verdad queremos cambiar algo, debemos actuar ya mismo. De ahí que decidiéramos titular el disco de manera tan rotunda y directa: '¡Ahora!'.

- Llaman a 'Ocupar el ahora', es decir, a vivir el presente sin que el pasado nos pese ni el futuro nos limite. ¿Ven esto como algo que cada persona puede aplicar por sí misma, o algo que requiere del esfuerzo de todos?

- Aunque se empeñen en hacernos creer lo contrario, una persona sola no puede cambiar las cosas. Tenemos que juntarnos, debatir y llegar a acuerdos en favor del bien común, de lo público, de lo que es de todos y, a la vez, de nadie. Tenemos que luchar para que no nos arrebaten todo lo que hemos logrado. Para ello, hace falta mantener una actitud positiva, una chispa de luz: con el nihilismo y la negatividad no se llega muy lejos. Aún tenemos ese entusiasmo, esa actitud romántica de no resignarse y de pensar que las cosas podrían ser mejores de lo que son. Creemos que aún podemos progresar mucho, y que ese progreso pasa por el bien común.

- En su opinión, ¿cómo podemos empezar a hacer que esa sociedad mejor de la que hablan sea una realidad?

- El capitalismo nos ha convencido de que lo que tenemos ahora es lo mejor que puede haber, pero para nosotros es importante salirse de ese marco, algo que no resulta fácil. Por eso hay que darle vueltas a todo y creer que una alternativa es posible, porque ese es el primer paso para que determinadas estrategias puedan ponerse en marcha. Igual no siempre tienen éxito, pero pueden reciclarse o servir como inicio de algo nuevo.

- Mientras hablaba, no he podido evitar pensar en el Movimiento 15-M: uno de los pocos momentos en los que de verdad pareció que se podían cambiar las cosas.

- A mí me hizo darme cuenta del poder que tiene la gente cuando de verdad se une: de repente se abrió como una ventana hacia un futuro mejor. Algo similar volvió a ocurrir hace poco cuando se paró la Vuelta Ciclista a España. Es una de esas veces en las que un grupo de gente unida logra una victoria y nos damos cuenta del poder que tenemos todos juntos. Es una de esas victorias que generan entusiasmo y te hacen preguntarte: si hiciéramos lo mismo con otros temas, ¿qué podríamos lograr?

- Dicen que hay cosas que requieren que la gente se una. El acceso a una vivienda digna es, sin duda, una de ellas, ¿no? En 'El futuro sobre plano', la canción que abre su último disco, llaman precisamente a «disputar la ciudad».

- El problema de la vivienda es un tema central, y así lo hemos reflejado en el álbum. Tiene que ver con la precarización, con muchos problemas psicológicos y con el cansancio de la sociedad. Si no tienes un sitio digno donde vivir, mal empezamos, porque toda tu vida se tambalea. Para nosotros, la crisis inmobiliaria forma parte de lo que llamamos el «triángulo de la tristeza», junto con la precariedad laboral y los problemas de salud mental, porque son tres cosas que van de la mano. Es verdad que solucionar lo de tener un techo no va a hacer que dejemos de necesitar al psicólogo, pero, si tuviéramos unas necesidades materiales mínimas cubiertas, tendríamos muchos menos problemas de salud y seríamos una sociedad más sana.

- No se limitan a cantar sobre los males estructurales de la sociedad: hace un año, los vimos tocar en un balcón de Lavapiés en protesta contra un fondo buitre que intentaba desalojar a los inquilinos de un edificio. ¿Qué importancia tiene para ustedes involucrarse en causas como esa?

- Es ahí cuando sentimos que realmente tenemos una incidencia en el mundo. Creemos en la importancia de sacar la música de las salas y llevarla también a la calle. Yo mismo viví en Lavapiés y tuve que mudarme cuando un fondo compró el edificio en el que estaba. Vivimos en sociedad, somos seres políticos y padecemos muchos de los problemas que sufre la gente de a pie. Son realidades que no podemos obviar y con las que nos implicamos. Creemos que es muy importante participar, desde la cultura y desde la música, en la conversación social.