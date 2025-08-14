Aldea Fest celebra su V edición con tres jornadas para «crear comunidad» Sotillo, en Valdeprado del Río, reúne desde este viernes hasta el domingo, música y reivindicación frente a los proyectos eólicos proyectados en la zona

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 14 de agosto 2025

Porque resistir también es celebrar y defender el territorio es «bailar, pensar, aprender y crear comunidad». Es una de las premisas de Alde Fes, una singular propuesta para llevar la música como una reivindicación, al sur de Cantabria, desde este viernes hasta el domingo en San Vitores, (Valdeprado del Río).

En su quinta edición, el festival mantiene sus principios iniciáticos: ser una iniciativa cultural vinculada al mundo rural, reivindicando la vida de los pueblos, la protección del paisaje y un modelo de desarrollo distinto al extractivista.

Con un cartel formado por bandas locales y estatales, actividades participativas (talleres, mercado social, paellada comunitaria) y debates sobre energía y territorio, el festival aspira a reunir a la comunidad local y visitantes en torno a la música en directo y su reivindicación frente a los parque eólicos proyectados en la zona.

El propio escenario está montado con materiales naturales, sobre un remolque, con pacas de paja y decoración con flores secas. Por él pasarán el viernes, tras la apertura bandas como A Dalli Folk (20.00 h), Crimson Jelly (21.00 h), Noran (22.00 h) y Argayo (23.00), dejando paso a partir de la medianoche al micro abierto.

El sábado comenzará temprano. Tras el desayuno (9.00 h) y el taller de yoga (10.30h) se abrirá el mercado de Junas (moneda social), en torno a las 11.00 horas. A las 14.30 horas habrá paellada comunitaria y tras la sobremesa, mesa redonda en torno al 'Análisis crítico de la transición energética' y un taller de pancartas, ambas actividades a las 16.30 horas. Alba Iguña abrirá a las 18.00 horas la parte musical con baile, para pasar a la lectura del manifiesto del festival (19.30 horas) y encadenar las actuaciones de El lado caliente, The Haze, Tangerine Flavour y Trippin Up Thoughts, entre las 20.00 horas y la medianoche.

El último día, domingo, tras la apertura a las 9.00 horas, habrá espacio para el taller de yoga (10.30 h), un paseo colectivo a las 11.30 y el aperitivo previo a la despedida en torno a las 14.00 horas.