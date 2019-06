Dan Barret, Tony Desare y Anders Bergcrantz participarán en el Festival de Jazz de Torrelavega Dan Barrett en el festival de jazz de Copenhagen 2018. / Hreinn Gudlaugsson El festival comenzará el 5 de julio, a las 22.00 horas en la plaza Ángel Menéndez con un concierto gratuito a cargo de The Busquitos DM . Santander Miércoles, 12 junio 2019, 09:24

Nombres importantes del panorama internacional como Dan Barret, Tony Desare y Anders Bergcrantz compondrán este año el grueso del programa de la cuarta edición del Cuatro Caños Jazz Festival, una cita musical que se desarrollará en calles y plazas de Torrelavega del 5 de julio al 2 de agosto.

El festival se inicia el 5 de julio, a las 22.00 horas, en la plaza Ángel Menéndez con un concierto gratuito a cargo de The Busquitos, una formación integrada por cuatro músicos profesionales de Harlem y Amsterdam, que se conocen desde hace años y que se han reunido para ir tocando por las calles.

La concejal de Cultura en funciones, Cristina García Viñas ha asegurado durante la presentación del festival que estos conciertos convertirán a Torrelavega «en un referente del jazz del norte de España», ya que habrá actuaciones en la calle y también en el Teatro Concha Espina.

Así, las actuaciones en las plazas Ángel Menéndez y Piqué y Varela serán gratuitas, mientras que las programadas en el Teatro tendrán un precio de siete euros y las entradas se pondrán a la venta el próximo 17 de junio a las 8.00 horas, a través de la taquilla, la plataforma www.giglon.com o por teléfono (902733797).

Tras The Busquitos, el 12 de julio a las 21.00 horas el Teatro Concha Espina actuará Dan Barret Classic Jazz All Stars, una formación abierta que reúne a una selección de músicos de diferentes nacionalidades que juntos ofrecen un espectáculo musical de altura siempre a través del lenguaje intemporal del jazz clásico.

En la actualidad, está integrada por Nicki Parrott (contrabajo y voz), Dan Barrett (trombón y arreglos), Guillaume Nouaux (batería), Enric Peidro (saxo tenor) y Richard Busiakiewicz (piano).

El viernes 19 de julio, a las 21.00, horas actuará en el Teatro Concha Espina Tony Desare Quartet y a la semana siguiente hará lo propio Anders Bergcrantz Electric Bass Trio, para concluir el ciclo el 2 de agosto, a las 22.00 horas en la plaza Piqué y Varela, con un concierto de The Boogies and The Bugas.