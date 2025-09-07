Nace 'Música en Trasmiera', un festival 'de ida y vuelta' y conciertos en pequeño formato

Guillermo Balbona Santander Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:56 Comenta Compartir

Nace 'Música en Trasmiera'. La iniciativa se postula como un proyecto de «difusión y apreciación musical cuyos protagonistas son músicos influenciados por la tradición melódica de ambos lados del Atlántico». Por ello, 'Músicas de ida y vuelta' es el sobrenombre de este festival protagonizado por músicos de aquí vinculados con Iberoamérica y músicos argentinos afincados en España. Entrambasaguas será la sede de la propuesta que se plantea como objetivo «conseguir que el público disfrute de la emoción de la música en directo con formatos cercanos que permitan la interacción entre público y artistas».

Ana Rossi, Esteban Vélez, Marina Sorín, Nacho Mastretta y el Dúo Alentina, integrado por Rainer Seiferth y Luis Caruana, subirán a escena entre el viernes, 12 y el domingo, día 14. Como fundamento se ha fijado conseguir que «el público comprenda, conozca y disfrute especialmente de los distintos repertorios que conforman el festival». Tras esta premisa, los conciertos se presentarán en formato reducido, de forma que los intérpretes no solo ofrecerán su música, sino que añadirán explicaciones y comentarios que faciliten a los asistentes la escucha consciente. Además, pensando en el público familiar, se ha programado el domingo a mediodía una experiencia musical lúdica y didáctica en la que Marina Sorín y Nacho Mastretta «buscarán estimular y sorprender al máximo a los asistentes con improvisaciones y un repertorio buscado especialmente para la ocasión».

'Música en Trasmiera' es un proyecto de la Consejería de Cultura, y el proyecto Konpartitu en colaboración con el Ayuntamiento de Entrambasaguas. Todos los conciertos son gratuitos y se celebrarán a las 20.00 horas en el aula de cultura ubicada en el interior del Ayuntamiento de Entrambasaguas.

Ana Rossi y Esteban Vélez, músicos nacidos en Argentina y residentes en Barcelona, serán los encargados de inaugurar esta propuesta el viernes. Una cita en la que homenajearán musicalmente a Mercedes Sosa y descubrirán un mundo de nombres y sonoridades como «las chacaceras, las zambas, la música andina, el chamamé o la murga». Ana Rossi, además de la guitarra y de poner voz a las canciones, irá desmenuzando ante el público los distintos temas que vayan sonando.

El sábado, los multiinstrumentistas Sorín y Mastretta subirán al escenario de este festival para presentar su nuevo espectáculo en el que combinan con su personal estilo canciones a dos voces y piezas instrumentales. Piano, clarinete, violonchelo, phonofiddle, guitarra y voces protagonizarán esta cita musical. Nacho Mastretta vinculado a Cantabria, aunque afincado en Madrid, se formó en el Conservatorio Jesús de Monasterio donde comenzó a dar sus primeros conciertos. Su trayectoria le ha llevado a recorrer todo el mundo con sus conciertos. Además, ha grabado discos, formado su propia orquesta y ha compuesto bandas sonoras. En Entrambasaguas estará acompañado por la artista hispano-argentina Marina Sorín, compositora, cantautora e intérprete de violonchelo y phonofiddle. Sorín ha formado parte de la compañía de flamenco de Joaquín Cortés y ha colaborado con artistas como Fetén Fetén o Fito Páez. Desde 2006 forma parte de la orquesta de Mastretta.

El Dúo Alentina, integrado por Raine Seiferth y Luis Caruana, cierra el festival el domingo 14 con un viaje musical a caballo entre Europa y Argentina. Seiferth, guitarrista y compositor alemán residente en Madrid, se mueve habitualmente por el jazz, las composiciones propias y la música para teatro y cine, mientras que Caruana es un bandoneonista argentino acostumbrado a experimentar en torno al tango en diversos proyectos. Juntos llevan desde 2010 ofreciendo su particular versión de temas tradicionales y «con sus propias composiciones impregnadas de esa fusión capaz de generar un estilo propio».