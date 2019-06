Smile se pasa al castellano mano a mano con Depedro 'Pum Pum Pum' es el nuevo single y videoclip de la banda, a partir de imágenes del surfista Kepa Acero DMÚSICA * Martes, 11 junio 2019, 13:41

Ya está disponible el videoclip de 'Pum Pum Pum', la primera canción de Smile en castellano que forma parte de 'I'm Gonna Keep On Standing Up', el EP que la banda de Getxo sacó hace unos meses. En esta canción tan especial para el grupo han contado con un colaborador de lujo: Depedro.

«La canción nació en ingles y cuando la empezamos a producir intuimos en ella un aire latino que no habíamos percibido hasta ese momento, lo que nos inspiró para cambiarla de idioma», explican. «Lo mas difícil fue adaptarla con la misma métrica y que nos convenciera la letra, ya que las traducciones literales a lo largo de la historia han propiciado verdaderas »horteradas« (véase »Quiero Ser Tu Novia« de Avril Lavigne o »Hermana De Cabellos Dorados« de America), ponen como ejemplo.

Para el videoclip han vuelto a contar con Kepa Acero, «que siempre plasma a la perfección en imágenes lo que nosotros contamos en nuestras canciones». «La idea -señalan- era que nos cediera todo el bruto de imágenes de sus viajes, algunas inéditas, y que un grandísimo editor como es Chus Garcia las uniese a su gusto».