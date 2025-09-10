El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La cantautora Hannah Aldridge (Alabama) y Luke Winslow-King (Michigan. E.S.
DMúsica

Ocho artistas y bandas en la primera edición del Festival 'El Rodeo', en Escenario Santander

Esta iniciativa nace con la intención de recuperar la esencia de los pequeños festivales de los años 80

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

La primera edición del Festival de Música Americana 'El Rodeo', como ya se anticipó, se celebra este fin de semana, los días 12 y 13, ... a las 19 horas, en Escenario Santander, con apoyo de la Dirección de Cultura, esta cita está concebida como «una celebración única de la música y la cultura americana con la llegada de la Primera Edición del Festival de Música Americana. Esta iniciativa nace con la intención de recuperar la esencia de los pequeños festivales de los años 80, en dos espacios de Escenario donde la música en vivo y la cultura de Estados Unidos son las protagonistas. La ambientación temática, inspirada en los rurales festivales estadounidenses, «combinará decoración, comida típica y una atmósfera que invita a disfrutar de la tradición musical americana». El festival busca promover y valorar los estilos musicales como el country y el rock, que reflejan historias, tradiciones y estilos de vida únicos. Además, pretende ofrecer un espacio de encuentro para los amantes de la música, «promoviendo la diversidad cultural y fomentando la escena musical tanto local como internacional a través de una propuesta singular gracias a un estilo de raíz y artistas de calidad».

