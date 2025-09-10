Ocho artistas y bandas en la primera edición del Festival 'El Rodeo', en Escenario Santander

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La primera edición del Festival de Música Americana 'El Rodeo', como ya se anticipó, se celebra este fin de semana, los días 12 y 13, ... a las 19 horas, en Escenario Santander, con apoyo de la Dirección de Cultura, esta cita está concebida como «una celebración única de la música y la cultura americana con la llegada de la Primera Edición del Festival de Música Americana. Esta iniciativa nace con la intención de recuperar la esencia de los pequeños festivales de los años 80, en dos espacios de Escenario donde la música en vivo y la cultura de Estados Unidos son las protagonistas. La ambientación temática, inspirada en los rurales festivales estadounidenses, «combinará decoración, comida típica y una atmósfera que invita a disfrutar de la tradición musical americana». El festival busca promover y valorar los estilos musicales como el country y el rock, que reflejan historias, tradiciones y estilos de vida únicos. Además, pretende ofrecer un espacio de encuentro para los amantes de la música, «promoviendo la diversidad cultural y fomentando la escena musical tanto local como internacional a través de una propuesta singular gracias a un estilo de raíz y artistas de calidad».

La programación reúne a reconocidos artistas internacionales y locales, caso de Okkervil River (Austin, Texas), una influyente banda de indie folk y rock alternativo, conocida por sus letras poéticas y melodías emotivas. En activo desde 1998 son un referente y demostración de calidad. L.A. (Palma de Mallorca) es un proyecto que fusiona sonidos americanos con influencias mediterráneas, enérgico y auténtico. Hannah Aldridge (Alabama) es una cantautora que mezcla el country sureño, el rock y el blues, con historias de vida y sentimientos profundos. This Frontier Needs Heroes (Chicago), afincado en Barcelona, aborda el country tradicional. Otra banda es Man on The Moon (Sevilla) cuyo show repasa los mejores temas de Automatic for the People y los hits de la banda R.E.M. Jackie Bristrow (Nueva Zelanda combina folk y country con estilo personal y Luke Winslow-King (Michigan) recala con su fusión de jazz, blues y folk, con profundas raíces en la tradición americana. Finalmente, la banda cántabra The Ivers, inspirada en la cultura americana, ofrece un directo lleno de energía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión